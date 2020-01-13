Россиян отпугивают высокие цены поездки и не только

Поезда между аннексированным Крымом и Россией, несмотря на усилия пропаганды, ходят полупустые

Судя по сайту заказов железнодорожных билетов онлайн, свободных мест в поездах в Крым сотни. Об этом пишет Обозреватель.

Пафосное открытие железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и РФ не смогло привлечь в на полуостров больше российских туристов. Пассажиров оттакливает множество неудобств: высокие цены, долгая дорога, а также низкий туристический сервис.

Первый поезд из России в Крым отправился за неделю до новогодних праздников. Несмотря на длинные каникулы, надежды российских властей на приток туристов не оправдались.

Так, данные сайта заказов железнодорожных билетов показывают, что на 30 января на поезд "Таврия" рейсом Москва – Симферополь 509 свободных мест. При этом цены кусаются – купе обойдется в 3679 рублей (1533 грн), а люкс – 11533 руб (4805 грн).

Ситуация с загруженностью поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь на 29 января не лучше - 477 свободных мест. Места в плацкарте в этом поезде продают по 4090 руб. (1704 грн), в купе - 4594 руб. (1914 грн).

На ближайшие даты ситуация не лучше. На поезд Москва-Симферополь с отправкой 19 января 523 свободных места, а из Санкт-Питербурга в Симферополь на туже дату – 307 свободных мест.

Туристов отпугивает длительность путешествия и цена билетов. Так, путь из Питера в Симферополь займет 1 день и 17 часов, тогда как на самолете - 3.5 часа. Кроме того, поездки на поезде оказались даже дороже. Так, на самолете 19 явнаря можно долететь за 3714 руб (1547 грн), тогда как плацкарт в поезде обойдется в 4090 руб (1704 грн).

«Я просто сравнила цены на путешествие на поезде и полет на самолете. И пришла в ужас. Это же как нужно не уважать туристов, чтобы считать их идиотами. Полтора суток трястись в душном поезде с внуком, со всеми прелестями туалетов, соседей, тесноты и пр. Только ради того, чтобы сфотографировать море с моста. И заплатить за такое удовольствие такие же деньги как за полет», - рассказала изданию жительница Питера, которая ездила в Крым к сестре.

Напомним, пенсионерка зацеловала красными губами первый поезд из России, проехавший по Крымскому мосту.

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