Скандал з фанаткою Путіна, яка розцілувала російський поїзд в окупованому Криму, отримав продовження

Зокрема, затята прихильниця Кремля пояснила свою поведінку в ефірі росТВ ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, вона захотіла поцілувати поїзд, оскільки це був "крик душі".

"Хочу сказати вам справжню правду. Чому я почала цілувати цей поїзд? Це не тільки моє бажання. Це крик душі всіх нас, севастопольців. По-перше, я приношу низький уклін всім будівельникам. Поцілунки були послані робітникам, золотим умам російським, які створили цього гіганта", – видала пропагандистський маячня фанатка Путіна.

Неадекватна жінка в ефірі пропагандистського телеканалу, яка підтримала окупацію Криму, також звернулася до жителів України, назвавши їх "сусідами".

"Щоб ви в нашу адресу більше нічого не говорили. Рвіть собі нерви. Ми на вас не реагуємо. Хіхікаємо собі. Дивимося на вас і все. Ви для нас – нуль. І ми щасливі, що пішли від вас, запам'ятайте", - видала фанатка Путіна.

Підсумовуючи, пенсіонерка також заявила, що цілувала поїзд в Севастополі, щоб показати кримську любов "обожненою" РФ. Вона також подякувала Москви за пенсії.

"Цю залізобетонну пуповину ніхто ніколи у світі не розрубає. Ми не дамо більше нами маніпулювати. Ми з Росією. Ми – росіяни. Це російська земля. Я не працюю, а насолоджуюся життям. У мене коріння росіяни, з Україною нічого не пов'язує. От виберу час і приїду до Москви", - підсумувала неадекватна жінка в ефірі ростб.

Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Раніше ми повідомляли про те, що в Севастополі пенсіонерка розцілувала поїзд, який прибув із Санкт-Петербурга.

На вокзалі жінка також охрестила жителів Севастополя "справжніми росіянами" і видала пропагандистський маячня в стилі Соловйова.

"Багатьом севастопольців не зрозуміти, мої золоті. Нікому не зрозуміти, ми як кремній Російської Імперії. Так що рівняйтеся на нас, любите Росію, не давайте можливості нікому її перемогти. Тільки тут, у Севастополі справжні росіяни", - видала фанатка Путіна.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

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