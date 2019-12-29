Стало відомо ім'я пенсіонерки, яка розцілувала поїзд, що прибув до Криму по Керченському мосту

Жінка, яка в інтерв'ю прогагандистским каналах верещала про любов до Росії, дякувала Путіну за міст і поїзд, а також підкреслювала, що з Україною її нічого не пов'язує, можна сказати, практично не брехала, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» опублікував інформацію про те, ким же насправді є ця мешканка Севастополя, котра «страждала під гнітом України».

Знайомтеся – це 65-річна Олександра Петрушкевич. Жінка переїхала до Севастополя з Челябінської області, тому її слова про відсутність зв'язку з Україною – чиста правда.

«Чергова постановка пропагандистів Кремля», – резюмував автор публікації, коментуючи казус, коли ця дама розцілувала брудний вагон поїзда.

У коментарях користувачі також висловили свою думку з приводу вчинку фанатки Путіна.

«То нехай товчок розцілувала б. Там більше батьківщиною її пахне», «та там вагон таких "мЄстних".. я ще в 2005 пам'ятаю, як з рашки пенси масово скуповували квартири в ялті, симфі.. і раділи, що скоро крим буде їх.. і стрічки з кізяками місцевих їм роздавали... а сбу курило бамбук...», «Суворі челябінські баби...ось що таке РФ. А може вона приїхала з Челябінська, а тепер цілує поїзд, так як розуміє, є чим повернутися назад, додому на РФ», «Чергова актриса - свідок розіп'ятих хлопчиків і пісяючих корів. А як вона на Люсю Януковоч схожа!!! Тільки берет білий», – пишуть під публікацією.

Як відомо, пенсіонерка в ефірі Кремль ТБ зізналася, що хотіла поцілувати поїзд, оскільки це був «крик душі»:

«Хочу сказати вам справжню правду. Чому я почала цілувати цей поїзд? Це не тільки моє бажання. Це крик душі всіх нас, севастопольців. По-перше, я приношу низький уклін всім будівельникам. Поцілунки були послані робітникам, золотим умам російським, які створили цього гіганта».

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що екс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.