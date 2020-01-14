С территории России на неподконтрольную территорию востока Украины была перемещена военная техника

Стало известно, что на Донбасс переместили 7 танков, что может свидетельствовать о готовящихся провокациях или на подготовку к активным действиям.

Такое заявление прозвучало от пресс-центра Операции объединенных Сил (ООС) для издания Обозреватель.

В заявлении ООС сказано, что такой факт может свидетельствовать о том, что вооруженные формирования Российской Федерации и наемники лишь демонстрируют их нежелание придерживаться Минских соглашений.

В пресс-центре ООС заметили, что существуют договоренности об отводе любого тяжелого вооружения. Но теперь вооруженные формирования РФ пренебрегают договоренностями, ведь начали вновь перемещать тяжелую технику на линии отведения.

Представители ООС допустили, что такие вот действия можна назвать попыткой давления на украинскую власть накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Ко всему прочему, они не исключают возможную подготовку агрессора к новому военному акта.

"Семь танков – это достаточно серьезное усиление противника, если речь идет об отдельном участке линии столкновения", – отметили в штабе ООС.

Стоит напомнить, что международная наблюдательная миссия ОБСЕ предоставила отчет в котором говорится о том, что эшалон с 7 танками перемещался в направлении Дебальцево.

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