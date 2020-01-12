Владимира Путина уличили в хитрости с новогодним поздравлением для россиян

По традиции лидеры стран каждый год записывают новогоднее обращение к своим гражданам, которое транслируется в ночь на 1 января. Предполагается, что эти видео должны быть актуальными, однако, судя по всему, российский президент решил пренебречь этим нюансом и записать скопом целую серию обращений на много лет вперед.

Так, пользователь Твиттер под ником Julius-ALF обратил внимание на невероятную схожесть фона в новогодних обращениях Путина за 2019 и 2020 год. Он опубликовал скриншоты, на которых отчетлива видна одинаковая тень на крыше здания, а также одинаковые отметины на снегу на двух видео, якобы снятых с разницей в год.

В сети тут же принялись обсуждать эту деталь. При этом некоторые отмечали, что у Путина записаны обращения сразу на 10 лет вперед.

«Технология "Мёртвая рука". Мы все умрём, а Вова будет выходить в эфир и поздравлять россиян с очередным Новым годом», «Записано наперед до 30 года», «Так до 2060 года поназаписали. Вдруг амеры удаленно отключат свои компы у нас и монтаже не получится.. и прогулки с Кужегетовичем тоже отсняли вперед», «Хромакей обычный, а снимали в бункере», «Не мистика, а Стабильность», «У него уже этих обращений на 20 лет вперёд записано», «Театр для бедных», «Фотообои», - пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что 11 января прошла встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Канцлер Германии и президент РФ встретились в Москве. Визит госпожи Меркель и встречу непосредственно активно обсуждают в сети.

Под видео «Путин и Меркель. Рукопожатие в Кремле» появилась масса едких комментариев в адрес главы Кремля в частности. Пользователи смеются над «невыдающимся» ростом Владимира Путина и другим.

Напомним, Путин упал лицом в грязь на встрече с Меркель, видео облетело сеть: «ходули не нужны».

Как сообщала Politeka, новый ультиматум Путина для Зеленского: "Пленные в обмен на...".

Также Politeka писала, что Путин мощно оконфузился в Крыму, россияне в бешенстве от такой выходки.