Актриса Ада Роговцева заявила, что ВСУ обновились с 2014 года, когда началась гибридная война на Донбассе при прямом участии России

Роговцева уверяет, что люди в Украине не могут видеть больших реформ в армии государства.

Об этом она заявила во время выступления на одном из телеканалов.

«На армию 2014-го года нельзя было смотреть без слез, потому что каждый, кто бывал на передовой мог увидеть, чем воевали эти парни, в чем они были одеты. Наши защитники стояли с пулеметами выпуска 20-х годов прошлого столетия», — заявила артистка.

Роговцева также добавила, что знает все изменения в войсках Украины в лучшую сторону не со слов, так как она постоянно ездит на фронт и общается с военными на местах.

«Армия 2014-го и армия 2019-го – это два разных мира. Сегодня наши парни одеты как люди, они обеспечены всем продовольствием, у них есть современная военная техника», — говорит она.

Также актриса отметила, что во время общения о войне со своими коллегами из России задает только один вопрос, после чего они не могут ответить. Стоит только спросить, Украина хоть один сантиметр переступила на территорию Россию или нет, и у них больше нет аргументов.

Ранее мы писали, что Ада Роговцева рассказала о том, кого она считает разочарованием десятилетия в Украине.

Актриса считает, что разочарованием последних десяти лет - инертность украинцев, которые двигают общество не вперед, а назад.

Она отметила, что разочарована, ведь сейчас в Украине существует потребность в изменениях, но люди продолжают игнорировать эту потребность и делают вид, что ничего не нужно менять.

«Когда они не то, что не понимают, есть же умные среди них, а не хотят включаться. Не хотят знать. Не хотят докапываться. Не хотят на полную чувствовать. Не прислушаются ни к интуиции, ни к разуму, ни к своему, ни к «ума умных» людей», - отметила артистка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

А еще Politeka писала,что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также мы писал о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.