В «Л/ДНР» часто говорят о мифическом росте экономики, но реальность демонстрирует совершенно иное

Фото зарплатного табеля работника шахты «Глубокая» на Донбассе ошарашило пользователей сети

Снимок опубликовали в группе «Донецк без глянца» с подписью «Сверки шахтеров ДНР», а блогер Necro Mancer поделился им в своем Twitter.

Согласно представленному «документу», за 22 выхода шахтер получил 4823 рубля, что составляет почти 1658 гривен.

Судя по комментариям в сетях, подобные заработки в «ДНР» – явление привычное.

«Получается меньше пяти тысяч на руки. И как на эти деньги выжить?», «Толку, что ее начисляют и не выплачивают... мне сегодня дали табульку за сентябрь, толко толку ноль», «Для сравнения: бабулька-консьерж в Киеве смена (сутки) 300 грн, а по табульке шахтер дыныры получает за один выход 80 грн», «Расскажите этим бывшим кормильцам Украины, что в Украине сейчас минимальная зарплата 4 173 грн., что по курсу 2.6 = 10 850 руб. Причем за такую заплату в Украине в «частном секторе» мало кто работать будет», «Шахтёры на этой шахте или очень гордые, или ничего больше не умеют, раз продолжают работать за такую зарплату», «Продолжают работать потому, что работы вокруг днем с огнем. Альтернатива "ополчение" или на заработки в РФ».

Недавно мы писали, что в «главном здании ДНР» в центре оккупированного Донецка состоялось закрытое совещание с участием руководства «республики», глав городов, «нарсовета» и прочих чиновников местного разлива.

Одним из главных вопросов на совещании, куда прессу не пустили, были зарплата бюджетников, коммунальные тарифы для населения и прочее.

«Правительство ДНР» утвердило бюджет «республики» на 2020 год, согласно которому показатели бюджета составляют 1 млрд. 417 млн.907 тыс рублей, или около 554 миллионов гривен.

«Министру доходов и сборов ДНР» поручили представить на рассмотрение «правительства» данные по поквартальному распределению бюджетных средств по 20 показателям бюджетной классификации.

При этом, отмечает автор статьи, населению не сказали о том, что предварительный шаблон распределения бюджета был готов заранее, и в нем отсутствуют немало чего по сравнению с прошлыми годами.

Так, в 2020 году донеччан не будут баловать многочисленными праздниками и масштабными концертами с участием заезжих российских звезд, гонорары которых на фоне общего обнищания населения Донбасса просто космические.

Напомним, Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили массовый отлов на Донбассе.

Также Politeka писала, что стало известно, сколько украинцев повелись на уловку Путина.