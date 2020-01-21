Вслед за нашумевшей 19-летней харьковчанкой Катей, что продала свою честь за 1,3 миллиона долл., еще одна украинка решила распрощаться с девственностью за деньги

Ей тоже 19 лет. Девушка под ником Polisha зарегистрировалась и разместила анкету на сайте Сinderella escorts. По ее словам, деньги ей нужны, чтобы закончить учебу за границей. Также она мечтает купить дом, пишет "Сегодня".

"Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", – сообщила в своей анкете украинка.

В отличие от своей скандальной предшественницы Кати, Polisha удивила достаточно скромной стоимостью: она готова подарить свой "первый раз" всего лишь за 50 000 евро.

Девушка указала, что врач подтвердил ее невинность, но если "избранник" захочет удостовериться в ее четности, то может пригласить доктора на встречу, или навестить гинеколога вместе с ней в Германии за день до интимной близости.

Также Polisha сообщила, что хочет найти богатого покровителя или состоятельного мужа.

Напомним, история с харьковчанкой Катей Крючковой, теперь уже, скорее всего, миллионершей, всколыхнула сеть. Девушка родом из Украины, но уже давно живет в США. В декабре 2019 года она прославилась видео, на котором объявила об аукционе, лот - ее девственность. Торги стартовали со 100 000 евро.

Бывшие соотечественники загнобили дерзкую красавицу. Люди писали в комментариях, что ей никто не даст ста тысяч, и чтобы она не позорила родину.

Тем не менее, аукцион благополучно завершился, удивив результатами не только саму Катю, но и ее хейтеров. Девушка отдаст невинность 58-летнему немецкому бизнесмену - за 1,026 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). Более того, немец пообещал платить ей ежемесячно 10 тысяч евро, а также выказал желание взять предприимчивую украинку в жены.

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Как сообщала Politeka, российская студентка продает девственность ради учебы за границей.