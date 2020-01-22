Никто не хотел дружить, все только издевались

15-летняя девочка из Китая, которая выглядела на десятки лет старше из-за редкого генетического заболевания, получила новую внешность после пластической операции

На днях девочка впервые появилась на публике после операции, которая проходила в конце прошлого месяца и длилась семь с половиной часов.

Медики не позволяли Сяо Фэнг смотреть в зеркало после операции, и девушка не могла сдержать слез, впервые увидев себя на этом мероприятии.

«Сегодня самый счастливый день для моей дочери. Ночью после операции я спал самым крепким сном, потому что верил, что врачи могут исправить состояние моей дочери и помочь ей жить и учиться счастливо в будущем», - сказал отец Сяо Фэнг Ван Хунде.

По словам врачей, у Сяо Фенг была прогерия, редкое генетическое заболевание, которое встречается у одного из восьми миллионов новорожденных и приводит к преждевременному старению.

В случае Сяо Фенг, заболевание затронуло только ее кожу, а не ее органы. У матери Сяо Фенга такое же состояние.

Девочка-подросток смогла получить медицинскую помощь после того, как добрые незнакомцы собрали более 20 000 фунтов стерлингов, чтобы покрыть ее медицинские счета.

По данным больницы, хирургическая операция состоялась 29 декабря, и в ней приняли участие 10 хирургов, три анестезиолога и пять медсестер.

Доктор Ши Линчжи, глава больницы, сказал, что хирурги удалили излишнюю кожу толщиной в 7 сантиметров. Медики также изменили нос, брови и рот девочки.

В больнице в конечном итоге отменили все медицинские счета Сяо Фэнг, которые составили 500 000 юаней (72 448 долларов), потому что руководство хотело, чтобы она использовала средства, собранные общественностью, на ее восстановление и будущие исследования.

До операции девочка никогда не осмеливалась сделать ни единого селфи и не имела друзей.

«Никто не хочет играть со мной, и только голуби готовы сопровождать меня, потому что они не думают, что я уродлива», - сказала девочка.

Ее отец сказал, что ее кожа начала обвисать по всему телу, когда ей было около года, и ее состояние ухудшалось с возрастом.

Когда она училась в начальной школе, ее часто принимали за родителей учеников.

После того, как она закончила свою среднюю школу в начале этого года, Сяо Фэн решила прекратить свое образование и начать работать дома, потому что боялась встречаться с новыми людьми и одноклассниками.

Ранее сообщалось, как вернуть молодость мозгу: названы упражнения.

Кроме этого, Politeka писала, что ученые пришли к неожиданным выводам: «Женщины более подвержены…».

Также Politeka сообщала, что ученые обнаружили, как физические нагрузки влияют на старение.