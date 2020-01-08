Ученые открыли, что даже небольшие физические нагрузки не дают мозгу деградировать и замедляют старение

Исследователи из Школы медицины Бостонского университета провели эксперимент с масштабной выборкой, который показал, что даже слабая физическая активность может замедлить старение мозга и снизить развитие деменции. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения в пожилом возрасте могут улучшить когнитивные способности людей. Это касается как здоровых индивидов, так и тех, кто имеет такие когнитивные нарушения, как проблемы с концентрацией, памятью и вниманием. Причем аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.

Сейчас сотрудники Школы медицины Бостонского университета обработали результаты эксперимента, проведенного в начале десятилетия. В опыте участвовали 4021 человек, но 1667 добровольцев исключили из итоговой выборки из-за того, что они не прошли некоторые этапы эксперимента. В результате осталось 2354 волонтера. Их средний возраст составил 53 года, 54,2 процента из них — женщины.

Все добровольцы как минимум три дня носили акселерометр десять или более часов в день. Он измерял уровень их физической активности за сутки. После этого участников сканировали при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ), чтобы оценить состояние мозга. После анализа данных ученые определили корреляцию между уровнем физической активности и объемом мозга. Они ассоциировали каждый дополнительный час малоинтенсивных движений с увеличением объема мозга, который эквивалентен менее старому примерно на 1,1 года. Семь с половиной тысяч шагов в день они соотнесли с менее старым мозгом на промежуток от 1,4 до 2,2 года.

Один из авторов работы доктор Николь Спартано (Nicole Spartano) объяснила, что ученые только начали раскрывать связь между физической активностью и здоровьем мозга. Она подчеркнула необходимость и других исследований, которые бы учитывали расовые, этнические, социально-экономические и другие факторы.

В прошлом году исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, которая играет важнейшую роль в работе эксплицитной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом, по их данным, даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой неподвижности.

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