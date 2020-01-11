Ученые выяснили, что женщины более подвержены неврологическим заболеваниям
Голландские специалисты оценили риск развития тяжелых неврологических заболеваний (деменции, инсульта и болезни Паркинсона) у мужчин и женщин старше 45 лет. Полученные ими данные ошарашили всех, сообщает newformat.
Масштабное исследование показало, что получить такие диагнозы может каждая вторая женщина и каждый третий мужчина.
В эксперименте, который проводился с 1990 по 2016 год, принимали участие 12 102 человека, из них 58% – женщины. Возраст каждого испытуемого превышал 45 лет. Эксперты тщательно следили за состоянием здоровья добровольцев, отслеживая и фиксируя все симптомы.
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За 26 лет исследования умер 5 291 человек, у 2 031 из них перед этим были обнаружены неврологические заболевания.
Кроме того, у 1 489 людей диагностировали деменцию, у 263 – болезнь Паркинсона, 1 285 человек перенесли инсульт.
Исходя из полученных данных, специалисты вывели, что риск получить неврологическое заболевание после 45 лет для женщин составляет 48%, для мужчин – 36%.
По итогам исследования оказалось, женщины больше подвержены деменции (25,9% против 13,7% у мужчин), но мужчины чаще страдают от инсультов в раннем возрасте.
У всех, кому ставили неврологические диагнозы, наблюдались гипертония, повышенный уровень холестерина, диабет второго типа, проблемы с сердечным ритмом. Врачи сочли эти факторы возможными предпосылками развития более серьезных заболеваний.
Напомним, что кровяное давление помогут улучшить ягоды, особенно некоторые из них.
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Когда люди игнорируют высокое кровяное давление, стенки их артерий уплотняются и утолщаются. В результате увеличивается риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому таким людям рекомендуется соблюдать диету.
Во время исследований специалисты выяснили, что помочь снизить артериальное давление могут разные продукты, в том числе, ягоды.
Врачи рекомендуют включить в ежедневный рацион несколько видов ягод и питаться так два месяца. Эксперты наблюдали за добровольцами и в итоге выяснили, что у всех намного улучшились работа сердца и артериальное давление.
Специалисты говорят, что в ягодах скрывается высокое содержание полифенолов, влияющих на сердечно-сосудистую систему.
Такие ягоды, как смородина, клубника, черника и ежевика — стали самим эффективными помощниками.
Напомним, ученые назвали простой способ улучшить интеллект.
Как сообщала Politeka, мозг человека способен предсказывать будущее.
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