Отмечать День ангела принято уже очень давно

Имя Антон окутано множеством тайн и секретов, которые вселенная тщательно скрывает от глаз обычных людей. В истории упоминается очень много легендарных носителей этого имени. Это, как правило, очень талантливые люди, для которых важна победа любой ценой.

День Антона встречается 30 января. В 2020 году друзья и близкие традиционно будут поздравлять виновника торжества, используя прикольные открытки, красивые стихи, душещипательную прозу. Но что действительно означает это имя, какой характер свойствен этим людям, какие имена идеально совместимы, а какие лучше обходить стороной, рассмотрим далее.

Что означает имя Антон

Имя «Антон» берет начало от римского «Антоний», но, если копнуть еще глубже, можно найти корни в древнегреческом языке, «Антао». Это имя означает «состязаться» и «вступать в бой», а также «цветок». Другие формы имени: Антоний, Тоха, Тоша, Антоха, Антонка, Антоша, Тоша, Антося, Тося, Антоня, Антя.

Какой характер у Антона

Растет Антон весьма очаровательным, дружелюбным и симпатичным мальчиком. Он пользуется вниманием и любовью у окружающих. Как правило, Антон вежлив в семье и с уважением относится к своим родителям.

Когда Антон вырастает, он становится обаятельным мужчиной, сдержанным и трудолюбивым, который больше любит дело, чем слова. Главным для Антона является победа, которую нужно достичь любой ценой. Из-за желания достичь цели он постоянно проявляет чрезмерную решительность, но при этом, остается ответственным за свои деяния, сохраняет здравый смысл и осторожность.

Также у Антона можно отметить склонность к поспешным выводам. Нередко он теряет интерес к начатому делу и бросает его. Он не стремится к лидерству, а всегда выступает душой любой компании, умеет выслушать собеседника и понять его проблему.

Совместимость с женскими именами

Открывается Антоха только близким людям, которые успели пройти испытание на верность. С женщинами он чрезмерно импульсивен и поспешен. Такая эмоциональность нередко заставляет Антоху жалеть о сделанном. Однако, семейная жизнь строится у него достаточно хорошо, чему помогает доброта и отзывчивость, сопереживание и терпение. Антон серьезно подходит к выбору спутницы жизни.

Наиболее прочные отношения Антон может построить с: Светланой, Ольгой, Оксаной, Агнией, Валерией, Екатериной, Вероникой, Илоной, Дарьей, Диной, Лидией, Ариадной, Ириной, Ладой, Натальей и Мариной.

Скорее всего, надежных отношений у Антона не получится с: Алиной, Анной, Валентиной, Юлией, Татьяной, Алевтиной, Варварой, Евгенией, Геленой, Гретой, Людмилой, Софией, Марией, Таисией, Кларой и Евдокией.

Знаменитые Антоны

Знаменитостей с именем Антон очень много, по большей мере, это талантливые люди, композиторы, писатели, военачальники. Например:

Антон Павлович Чехов — известный всему миру писатель;

Антон Григорьевич Рубинштейн — композитор, музыкант, педагог, учитель П. И. Чайковского;

Антон Ажбе — талантливый живописец;

Антон Юрьевич Геращенко — депутат ВРУ VIII созыва;

Антон Карлович Вальтер — специалист по ядерной физике, академик АН Украины;

Антон Семенович Макаренко — один из лучших в мире педагогов всех времен, автор множества книг, специалист по перевоспитанию детей-правонарушителей;

Антон Александрович Шагин — актер театра и кино.

Поздравления в стихах, открытках и прозе

Как правило, поздравления с Днем ангела отправляются в виде открыток, на которых изображена красивая картинка и написан стих или проза.

День именин сегодня у тебя Антон,

Тебя поздравить я хочу и пожелать,

Шальной удачи, долларов сто тон,

Чтоб горя никогда тебе не знать!

Пусть будет небо мирное над головой,

Будь счастлив, здоров, всегда улыбайся.

Пусть будут верные друзья всегда с тобой,

Родных своих люби, цени, и никогда нас не чуждайся.

Стих можно написать и самостоятельно, реализовав свой творческий потенциал. Юмор и шутки приветствуются, только если адресат их оценит. Грустных фраз лучше не использовать, текст должен быть ярким и радостным.

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Будь крепок и силен, как мощный дуб и стальной клен.

Пусть сбудутся твои мечты,

Пусть Бог тебя хранит из высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

А в доме будет лишь тепло, любовь, уют.

Душевная и искренняя проза способна заменить красивый стих, тем более, что ее можно написать самостоятельно, быстро и, как говорится, «в десятку».

«Твое имя Антон, означает «вступающий в бой», поэтому пожелаю тебе только победу во всех твоих жизненных битвах. Пусть твоя сила приведет тебя к исполнению всех планов. Будь всегда первым, непоколебимо шагая к Олимпу. Ты душа компании, будь всегда таким крутым!»

Если не знаете с чего начать поздравление, всегда можно взять заготовку с Интернета, и переделать ее на свой лад, адаптируя к конкретной личности.

«С Днем ангела тебя Антон. Пусть радость и счастье никогда не покидают твой дом. Ты боец по жизни, так пусть же жизнь даст тебе неуязвимость и стальные шипованные перчатки. Пусть твоя доброта и милосердие возвращаются тебе с тройной силой. Пусть Ангел-хранитель не спускает с тебя глаз, бережет и помогает. Сегодня твои именины, поздравляю!»

Для поздравления также можно просто скачать и отправить красивые картинки, а в сопроводительном письме написать несколько приятных фраз, упомянув, что этот праздник особенный, пожелав всего самого лучшего.

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