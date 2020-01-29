I-COAL Sp. z o.o. (Польша)

I-COAL Sp. z o.o. – польская трейдинговая компания, специализирующаяся на оптовых поставках угля, антрацита и коксовой продукции. Она поставляет продукцию на рынки Польши, Германии, Чехии и Словакии. В 2018 году трейдер заявил о готовности стать надежным поставщиком угля для Украины.

Компания была основана 23 марта 2016 года в городе Катовице. Уже 7 апреля этого же года она была зарегистрирована в Национальном судебном реестре. Вскоре она получила статус Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (торговец углем), подтвержденный главой Таможенного управления в Катовице.

Офис компании I-COAL расположен по адресу: Польша, 40-085, город Катовице, ул. Адама Мицкевича, 21. Ее регистрационный номер – 0000611549.

Виды угля для реализации

Компания предлагает поставку многих типов угля. В частности антрацит, который является идеальным топливом для различных отраслей. Среди них – химическая и металлургическая промышленности, производство соды, обжег извести и многие другие. Антрацит обладает высокой удельной теплотой сгорания, ему свойственно низкое содержание серы и летучих веществ.

I-COAL предлагает для реализации антрацит различных фракций. Большинство клиентов отдают предпочтение антрациту фракции 25-70 мм. Однако, доступны также различные фракции менее 25 мм и более 70 мм. Точные характеристики продукции компания обсуждает в ходе переговоров с клиентами. Грузы доставляют железнодорожным и автомобильным транспортом.

Кроме этого, трейдер осуществляет торговлю энергетическим углем. Его I-COAL поставляет производителям электроэнергии, тепла и пара. Традиционно компания реализует энергетический уголь фракции 0-30 мм. Местным дистрибьюторам также предлагается уголь фракции 50-200 мм. Калорийность топлива – от 23 ГДж/тонн. При этом компания торгует углем, который имеет различную калорийность, зольность, содержание серы и влаги. Внутри Европейского Союза поставки осуществляются, в основном, железнодорожным транспортом, партиями 1500-2400 тонн.

I-COAL сотрудничает со многими российскими горнодобывающими предприятиями; грузовыми и транспортными компаниями из России, Украины и ЕС.

При этом компания не осуществляет операции с антрацитом и энергетическим уголем с территорий, временно неподконтрольных украинским властям.

Доставка угольной продукции

Своим партнерам компания предлагает комплексные услуги по импорту, таможенному оформлению, подготовке и выдаче всей необходимой документации – клиент получает сырье с накладной и сертификатом качества, отображающим качество на станции погрузки. При желании заказчики могут обратиться за дополнительным сертификатом качества, который выдаст одна из независимых лабораторий. Доступен также логистический сервис и хранение продукции.

Антрацит и энергетический уголь I-COAL доставляет через пограничные станции Бранево (на границе с Российской Федерацией), Сокулка (на границе с Беларусью), Брест/Малашевичи (на границе с Беларусью), Изов/Хрубешов (на границе с Украиной).

В Бранево, Сокулке и Брест/Малашевичи компания осуществляет перегрузку сырья на склад либо непосредственно в европейские вагоны. Составы, которые проходят через погран переход Изов/Хрубешов, следуют до станции разгрузки Славкув, которая находится в конце ширококолейной металлургической линии (LHS). Ширина ее колеи составляет 1520 мм.

Компания I-COAL предлагает несколько вариантов перегрузки угля. Среди них: вагон – вагон (из ширококолейного на европейский); вагон – грузовик; вагон – склад. По запросу клиента продукцию доставляют на предприятие, терминал или склад заказчика.

Команда польского трейдера уделяет особое внимание качеству реализуемого сырья и заботится о развитии сотрудничества. Для работы с каждым отдельным клиентом выделяется персональный сотрудник I-COAL, который задействован во всей цепочке поставки и готов к решению нестандартных ситуаций в случае их возникновения.