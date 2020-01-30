Детские психологические травмы, которые ребенок получает в садике, оказывают огромное влияние на его жизнь и становятся источником «взрослых проблем»

Такое мнение в интервью «Украинской правде» озвучил председатель подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов.

По его словам, сегодня в Украине ситуация с дошкольным образованием катастрофическая, да сам термин «дошкольное образование» безнадежно устарел, поступившись местом понятию «раннее развитие».

Более того, в больших городах не хватает садиков, а в маленьких их приходится закрывать из-за нехватки детей, не хватает работников, а те, кто идут работать в садики на 2-4 тысячи гривен зарплаты, часто просто не любят детей.

Воронов отметил, что в стране с самым высоким индексом счастья Дании детей в садике практически не обучают, делая акцент на развитие личности, формировании критического мышления и навыков коммуникации.

Поэтому, пишет он, нардепы решили выправить ситуацию с дошкольным образованием в Украине.

«В Верховной Раде впервые появился профильный подкомитет по вопросам раннего развития и дошкольного образования в рамках Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Мы заручились поддержкой Министерства образования и Уполномоченного по правам ребенка», – пояснил он.

Решением проблемы Воронов назвал создание альтернативы госучреждениям. Этом могут быть микросадики на одну возрастную группу просто в городской квартире, ясли-центры-коворкинги для мам с малышами, семейные заведения, объединение родителей для воспитания детей.

Возможны и более масштабные варианты: заведения от 500 до полутора тысяч «квадратов», которыми владеют малый и средний бизнес, универсальные комплексы с расширенной инфраструктурой, то есть детские центры от полутора тысяч «квадратов», а также сетевые вертикально интегрированные центры развития.

По словам депутата, многие родители готовы платить за частный детский сад, где об их ребенка хорошо заботиться, но у них нет такой возможности. Что касается государственных детсадов, они должны финансироваться не из региональных бюджетов, а из государственного.

Напомним, в сеть слили, как воспитатель в детском саду Одессы мучает ребенка.

Как писала politeka, в Киеве в детском саду №210 ребенка накормили обедом с проволокой в супе.

Также Politeka сообщала, скандал разгорелся в детсаду: «издевались над детьми»