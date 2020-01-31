ЧС мирового масштаба: появилось экстренное решение ВОЗ по ситуации с коронавирусом

Чиновники из Всемирной организации здравоохранения после экстренного заседания объявили коронавирус проблемой мирового масштаба.

«Главная причина объявления чрезвычайного положения – не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения», - отметил глава чрезвычайного комитета Тедрос Аданом Гебреесус.

Кроме того, в ВОЗ предложили временное название вируса - острое респираторное заболевание 2019-nCoV и объявили ЧС мирового масштаба. Для более эффективной борьбы, чиновники предложили делиться только проверенной информацией.

Доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 31 января будет напоминать настоящую катастрофу, поскольку доллар подберется к критической отметке

За 100 долларов придется отдать 2491,96 гривен (+7,05). Еще хуже ситуация будет с евро – 100 купюр обойдутся в 2747,51 (+14,98)

Более того, к полудню прошлого дня доллар торговался по целых 2496,95 за 100 банкнот.

Как во времена Януковича: депутат Зеленского сцепился с волонтерами, скандал набирает обороты

Нардеп от фракции «Слуга народа» влез в громкий скандал из-за хамского отношения к волонтерам.

Парламентарий Евгений Брагар, который является заместителем главы Комитета по свободе слова, высказался о конфликте вокруг маршрутчика, который во время поездки из Львова в Запорожье включил российский сериал, спровоцировав на себя атаку.

«Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов во время перевозок в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус», - отметил он.

По его мнению, водитель не нарушал закон Украины. Тем не менее, компания перевозчик позже заявила о том, что виновника инцидента могут уволить.

После этого Брагару ответила волонтерка и основательница медбатальйона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, сравнив действия мужчины «со временами Януковича».

Напомним, журналист рассказал, что будет с отношениями России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что журналист жестко высказался о войне на Донбассе.