Патриотизм должен быть без экстремизма и строится на любви к стране



Об этом в интервью Обозревателю рассказал французский певец Поль Манондиз.



В 2014 году он женился на украинке и более года супруги жили в Париже. В 2015 они переехали в Украину, где Поль планирует получить украинское гражданство.

"Я придерживаюсь нового стиля патриотизма. Это не любить Бандеру и все эти штуки. Патриотизм — это любить свою страну, и делать ее только лучше. Я за патриотизм без экстремизма", — считает он.

Также он отметил, что украинцы, несмотря на трудности с коррупцией и низкими зарплатами, умеют оставаться счастливыми и сплоченными, чего не встретишь во Франции.

"Знаете, на нашу любимую Францию сейчас идет революция. Думаете, люди так счастливы там? Да и во всех странах есть свои проблемы, так ведь? Как по мне, то самые большие проблемы в Украине — это пенсии и дороги. С той же инфраструктурой все не так плохо. При этом люди здесь умеют быть счастливыми, дружными, придут на помощь друг другу. Во Франции же сплошь эгоизм", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Потомственный одессит Алексей Ляшенко-Белецкий призвал всех жителей Одессы разговаривать на украинском языке.

«В Одессе, когда меня, одессита в минимум четвертом поколении, пытаются унизить украинской, я очень доходчиво объясняю, что тамбовский диалект не является признаком одессита», - сообщил он.

Сделав небольшой экскурс в историю, мужчина убежден, что русский язык Одессе навязали приезжие из России, а сами жители позволили им уничтожить культурное и языковое наследство из-за недостаточного самоуважения.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

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