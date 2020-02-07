Патриотизм должен быть без экстремизма и строится на любви к стране
Об этом в интервью Обозревателю рассказал французский певец Поль Манондиз.
В 2014 году он женился на украинке и более года супруги жили в Париже. В 2015 они переехали в Украину, где Поль планирует получить украинское гражданство.
"Я придерживаюсь нового стиля патриотизма. Это не любить Бандеру и все эти штуки. Патриотизм — это любить свою страну, и делать ее только лучше. Я за патриотизм без экстремизма", — считает он.
Также он отметил, что украинцы, несмотря на трудности с коррупцией и низкими зарплатами, умеют оставаться счастливыми и сплоченными, чего не встретишь во Франции.
Звезда "НеАнгелов" разделась и выставила напоказ самые сочные места: вид сзади впечатляет
Звезда «Великолепного века» распахнула пиджак и показала свои «достоинства» вблизи: «огненная бестия»
Ветеран АТО набросился на Усика и получил мощную оплеуху: "На словах ты терминатор, а по сути..."
Кравец из «Квартала 95» лишилась главной роли и ошарашила причиной: «Внезапно волосы…»
"Знаете, на нашу любимую Францию сейчас идет революция. Думаете, люди так счастливы там? Да и во всех странах есть свои проблемы, так ведь? Как по мне, то самые большие проблемы в Украине — это пенсии и дороги. С той же инфраструктурой все не так плохо. При этом люди здесь умеют быть счастливыми, дружными, придут на помощь друг другу. Во Франции же сплошь эгоизм", — добавил он.
Ранее мы сообщали, что Потомственный одессит Алексей Ляшенко-Белецкий призвал всех жителей Одессы разговаривать на украинском языке.
«В Одессе, когда меня, одессита в минимум четвертом поколении, пытаются унизить украинской, я очень доходчиво объясняю, что тамбовский диалект не является признаком одессита», - сообщил он.
Сделав небольшой экскурс в историю, мужчина убежден, что русский язык Одессе навязали приезжие из России, а сами жители позволили им уничтожить культурное и языковое наследство из-за недостаточного самоуважения.
Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"
Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»
Также Politeka писала, что фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры