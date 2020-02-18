В Украине принято провожать зиму и встречать весну с размахом

Масленица, как и некоторые другие праздники, — это возможность как следует отдохнуть и погулять перед постом, в данном случае Великим. Эта неделя насыщена еще дохристианскими традициями и забавами, например, сожжением чучела Масленицы, объедением блинами, танцами и песнями.

Традиционно с 24 февраля в Украине стартует древнеславянский праздник — Масленица (также Масляница), который закончится только 1 марта 2020 года, с прощеным воскресеньем и наступлением весны. Именно в этот период день сравнивается по продолжительности с ночью и начинает все больше расти. По легендам, Солнце, как источник света, побеждает силы тьмы, заставляя их отступить, забрав с собой холода.

Масленичные стихи, заклички, поговорки, частушки и песни восхваляют приход весны и возможность как следует объесться блинов, вареников, сырников и других лакомств. Целую неделю люди делятся приколами, танцуют и по максимуму радуются жизни. Поздравления как никогда разнообразны и наполнены древним украинским колоритом.

Поздравления на Масленицу в стихах

Основной тематикой масленичных стишков и песен является встреча весны и проводы зимы. Народ красочно описывает весь процесс гуляний, вкусные блины, радость и счастье от предстоящего весеннего тепла и солнца. Поздравляя друг друга люди желают тепла, счастья, хорошего урожая, досыта наесться блинов.

С Масленицей сладкоежкой поздравляю вас,

Пирогами наслаждаться наступает час.

Без блинов под маслом не провести зимы,

На песни, шутки, радости, приглашаем мы!

Поздравление с Масляницей можно отправить по СМС или через мессенджер. Приветствуются также прикольные картинки, шуточные гифки и песенки.

С Масленицей поздравляю!

Много сладостей желаю!

Чтоб всегда как вкусный блин –

Был желаем, свеж, любим!

Озорной, прикольный праздник,

Тепла возрождение,

Всем удачи, море счастья,

Наши поздравления!

Стихотворения можно подбирать короткие, для детей лучше смешные (отмечается, что детские поздравительные стишки любят и взрослые).

Вам на этой чтоб неделе,

Из печи блины летели!

Ты побольше наедайся,

Даже ночью, не стесняйся!

Масленица, щедро угощай!

Всем вкусняшек подавай.

Тепленькие, разбирайте!

Похвалить не забывайте.

Зародилась традиция праздновать Масленицу в Украине, но со временем распространилась на соседние страны. Так, с каждым поколением праздник дополнялся разными ритуалами, зарождались новые стишки, складывались песни.

Словно красная девица

Масленица к нам пришла!

Так давайте веселиться,

Ведь она нам принесла

Очень вкусные гостинцы –

Пироги, икра, блины.

И с улыбкою на лицах

Встретить праздник мы должны!

Песни на Масленицу

Несмотря на то, что празднуют Масленицу целую неделю, энергии людям вполне хватает. Каждый день в домах и на улицах звучат песни, приколы, байки и легенды.

Вкусными блинами,

Весну встретим с вами.

Чучело Зимы радостно сжигаем,

В хороводе песни все, дружно распеваем.

Здравствуй, теплая Весна,

Ждали мы любимая.

Здравствуй, Красная Весна,

Милая, красивая!

Ароматными блинами,

Мы Весну прославим с вами.

Жизнь в природе расцветает,

Солнышко добром мигает.

Как пригреет посильней-

Потечет с всех гор ручей.

Ароматными блинами,

Мы Весну прославим с вами.

Песню учить не обязательно, можно распечатать ее на листике, немножко порепетировать и представить публике. Если есть желание исполнить ее с друзьями и подругами, стоит создать несколько экземпляров. При необходимости, можно внести свои корректировки в текст.

Добрая Масленица,

Мы тебя встречаем.

На пироги ложем маслица,

В мед блины макаем.

Масленица любимая,

Зиму провожай.

Пусть метель неудержимая,

Не портит людям урожай.

Ты задорный праздник, подбодри сейчас людей,

Чтобы было вкусно, пьяно, еще больше веселей.

Масленичные заклички

Среди детей не так принято петь длинные песни, как зачитывать красивые заклички. Это музыкально-поэтическое произведение небольшого размера, которое основывается на веровании в волшебную силу слова.

Масленица холода провожает,

Весну теплую приглашает!

Как правило, заклички направляются небесным светилам, погодным явлениям (дощь, снег, ветер), урожаю, времени года и т.п. Так люди просят у природы чего-то, в данном случае, это тепло, приход весны.

Зимушка-Зима прекрасная,

Пусть придет Весна Красная.

Тебе пора спать,

Отдыхать, сил набирать.

Со старославянских времен заклички много в чем изменились, но их суть остается прежней. Сегодня большинство таких произведений создается детьми.

Возрадуется весь народ!

Заведем мы хоровод!

Будем теплоту встречать,

Масленицей угощать.

Придумать закличку можно и самостоятельно. Некоторые родители дают подобные задания своим детям. Это развивает креативность и чувство рифмы у малышей. Другие просят выучить несколько таких закличек и зачитывать при гостях, создавая при этом сказочную атмосферу праздника.

С угощениями к весне пришли,

Счастье и радость принесли.

Зима лютая кончается,

Масленица начинается.

Поговорки про Масленицу

Некоторые поговорки приходят к нам из седой древности, принося с собой дух традиций. Как правило, в поговорках звучат призывы к действиям, раскрывается вся суть праздников.

Без вкусного блина — это не масленица!

Блин не клин, живот не проколет.

Круглые блины, словно колеса для Весны.

Вкусные блины и страстные поцелуи не любят счета.

Даже самый хладнокровный мужчина не может устоять перед горячими блинами.

Ой на масляной неделе, даже в потолок блины летели.

Масленица не весь год длиться будет.

Масленица приходит, теплоту с собой приводит.

Что блин на масленицу без начинки.

Масленица на пороге, пора готовить живот к вкусному объедению.

Как масленицу встретишь, столько запасов еды и останется.

Кто на масленицу не наестся, на пост будет локти кусать.

Частушки на Масленицу

Небольшие красивые частушки зародились на основании игровых и плясовых припевок, хороводных песенок, свадебных дразнилок. Такой стиль особенно подходит для празднования Масленицы, когда после праздничного стола людей тянет потанцевать. Как правило, частушки поются одна за другой, из-за чего их нужно готовить заранее и побольше.

Мы частушки вам поем,

Как мы Масленицу ждем.

Грустим сильно по блинам,

И по теплым вешним дням.

Для пения частушек люди играют импровизированные мелодии, создаваемые с помощью литавры, бандуры, гармошки, свирели и т.д.

Как принято в народе,

Мы частушки пропоём.

Зиму лютую проводим,

И весну встречать пойдем.

Главное в таких песенках — это сумасшедший заряд бодрости, соблюдение стабильного ритма, максимум позитива и жизнерадостности. Издавна люди верили, что такие гуляния способны на долгое время отогнать злых духов от села и их домов.

Веселись и пой народ,

Масленица к нам идет!

Всей душой ее встречай,

И блинами угощай!

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Как сообщала Politeka, почему на Масленицу пекут блины и что они символизируют.

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