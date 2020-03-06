Известные украинцы найдены мертвыми в Москве после громкого скандала: «рядом с телами лежали…»

Тела двух знаменитых украинских шахматистов нашли в квартире на западе Москвы. 18-летнюю Александру Вернигору и 27-летнего Станислава Богдановича нашли в квартире на Кастанаевской улице.

По предварительным данным, они погибли из-за вдыхания веселящего газа. На их головах были надеты пакеты, а рядом лежали шарики с закисью азота. По данным Следственного комитета России, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Несколько дней назад гроссмейстер подвергся травле, после того как сыграл за Россию в интернет-матче против украинской сборной. Шахматисту посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях.

Новый премьер попал в скандал с Крымом

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль оправдался после резонансного заявления о возобновлении подачи воды в оккупированный Крым.

Свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, он уточнил на странице в Facebook.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", - сказано в сообщении.

По словам главы правительства, "этот тезис потерялся в шуме студии".

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Рябошапку застукали за неприличной перепиской после скандала с Зеленским

В Верховной Раде состоялось внеочередное заседание, на котором рассматривался вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Его отправили в отставку. "За" проголосовало 263 народных депутата.

В Раде журналисты успели сфотографировать переписку Рябошапки с Богданом перед голосованием по отставке. Разговор оказался не слишком понятным, но очень эмоциональным. Приводим диалог без изменений:

«Рябошапка: Арахамия

Богдан: П..ды ему дал

Рябошапка: Они наговорили глупостей

Богдан: Дебилы бл...ть дурные».

Напомним, у Зеленского назвали нового Генпрокурора Украины: что о нем известно.

Как сообщала Politeka, Зеленский на пределе, быть министрами никто не хочет: подробности демарша.

Также Politeka писала, что Рябошапка "скрывает" семью в особняке за 12 миллионов во Франции.