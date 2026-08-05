Доплати для пенсіонерів в Одеській області призначають окремим категоріям громадян, які відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Однією з форм державної підтримки є надбавка за особливі заслуги перед Україною. Порядок її призначення визначено законодавством, а виплату здійснює Пенсійний фонд України.

Право на таку доплату, зокрема, мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. Надбавку встановлюють до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а розмір виплати визначають у відсотках від зазначеної суми.

Матерям, які виховали п'ятьох дітей, щомісячна надбавка становить 908 гривень. За шістьох дітей передбачено 934 гривні, за сімох — 960 гривень, за вісьмох — 986 гривень, за дев'ятьох — 1 012 гривень, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Після смерті одержувача частину надбавки можуть врахувати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має одна непрацездатна особа, їй виплачують 70% від належної суми. Якщо таких осіб двоє або більше, розмір виплати становить 90% та розподіляється відповідно до вимог законодавства.

Крім того, законодавством передбачено вікові доплати до пенсії. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді нагадують, що подавати окрему заяву для призначення вікової надбавки не потрібно. Якщо право на доплату виникає не з першого дня місяця, її початковий розмір розраховують пропорційно кількості днів після дати народження, а в наступних місяцях виплата здійснюється у повному обсязі.

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