З 1 серпня сталося підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області повідомляє Politeka.

Рішення про коригування розцінок ухвалив виконавчий комітет міської ради Яремче після перегляду економічних показників роботи підприємства, яке забезпечує населення водою та здійснює водовідведення.

Для більшості споживачів, які не належать до підприємств сфери централізованого водопостачання та водовідведення, встановлено тариф у розмірі 60 гривень за кубічний метр окремо за послугу водопостачання та окремо за водовідведення.

Водночас для жителів громади передбачено пільговий підхід. Якщо середньомісячне споживання не перевищує 5,8 кубометра на одну зареєстровану особу, вартість централізованого водопостачання становитиме 30 гривень за кубометр, стільки ж коштуватиме й водовідведення.

Після перевищення встановленого ліміту застосовуватиметься повний тариф — по 60 гривень за кубометр для кожної з двох послуг.

У міській раді пояснили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області пов'язане зі збільшенням витрат на забезпечення роботи водопровідно-каналізаційного господарства. Найбільший вплив на формування нових розцінок мало зростання цін на електроенергію, яка необхідна для безперервної роботи насосних станцій та іншого обладнання.

Також підприємство повідомляє про суттєве подорожчання пального, реагентів для очищення та знезараження води, комплектуючих, матеріалів для ремонту мереж, запасних частин і витрат на оплату праці персоналу.

За словами представників місцевої влади, тривале застосування тарифів, що не покривають реальні витрати, негативно впливає на фінансовий стан комунального підприємства. Через це виникають труднощі з оновленням обладнання, проведенням планових ремонтів і підготовкою інженерних мереж до опалювального сезону.

У громаді наголошують, що це має забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання та водовідведення, своєчасну ліквідацію аварійних ситуацій, підтримання належної якості комунальних послуг і стабільне функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Яремчанська міська рада

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