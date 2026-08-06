Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що, поки всі роблять заяви про переговори, насправді США вводять санкції проти рф за допомогу з ядеркою Ірану і КНДР, так що про дипломатію можна забути, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Слабку надію, розповідає експерт, дав Рубіо, заявивши, що найближчими тижнями США спробують з'ясувати, чи можливо відновити переговори між росією та Україною, що просування до миру вимагатиме хоча б часткового зближення позицій Києва та москви. Проте, наголошує він, ми вже багато разів відповідали Рубіо, що для нас є неприйнятними умови росії. Буданов же, зазначає експерт, заявив, що переговори з росією можуть зрушитися з місця, що наступного тижня вони намагатимуться дізнатися, чи можливе продовження мирних переговорів, які ніколи не припинялися, просто активна фаза зараз на стопі.

«Оце не зовсім мені зрозуміло. Яка фаза? Чому на стопі? А яка тоді пасивна фаза? Переговори мають одну свіжість: або вони йдуть, або не йдуть. Або переговори є, або їх немає», – стверджує Михайло Шейтельман.

А в росії, зазначає експерт, заступник глави МЗС заявив, що немає необхідності турбувати казахських друзів щось передавати Заходу, що вони підтримують контакт із тими, хто здатні впливати на Україну. Це, пояснює він, відповідь Токаєву на слова, що надходять сигнали з Європи та США, що путін має закінчити війну, а заступник глави МЗС рф цією заявою сказав, що вони самі розмовляють з американцями, жодної допомоги їм не треба.

«Але американці теж трохи розродилися. Після розмов про те, як росіяни допомагають Ірану, американці розродилися новими санкціями. Під санкції потрапили сухопутні війська рф, просто всі. У них, мабуть, подвійний тепер вантаж – дрони і санкції. Далі – ракетно-артилерійське управління, центр матеріально-технічного забезпечення, управління перспективних міжвідомчих досліджень і спеціальних проєктів Міноборони, а також International Invest Company. За що? Увага. Ряд іноземних осіб здійснювали діяльність, яка є підставою для застосування заходів відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. Тобто росіяни передавали ядерні секрети. Отакі у нас перспективи переговорів. Ось так порозумілися, називається. Ну, тепер самі думайте, чи мають ці переговори якусь перспективу», – розповідає Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що візит Віткофа та Кушнера до Києва важливий, адже вони спілкуються з найближчим оточенням Трампа.

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