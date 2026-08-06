Подорожчання продуктів у Житомирській області залишається помітною тенденцією на початку серпня, пише Politeka.net.

За результатами останнього моніторингу, найбільше за місяць змінилися ціни на яблука, вершкове масло та свинячі ребра.

Найвідчутніше серед представлених позицій подорожчали яблука українського виробництва. Середня вартість кілограма нині становить 57,99 гривні, тоді як на початку липня показник перебував на рівні 49 гривень. Таким чином, приріст склав майже 9 гривень.

Зростання також зафіксували у молочному сегменті. Масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 грамів зараз коштує в середньому 126,33 гривні. Залежно від торговельної мережі ціна коливається від 122 до 133 гривень, а порівняно з минулим місяцем середній показник збільшився на 7,24 гривні.

Менш помітна динаміка спостерігається у м'ясній категорії. Свинячі ребра продають у середньому по 231,47 гривні за кілограм. У різних магазинах вартість варіюється від 215,90 до 239,50 гривні, а місячне зростання становить 1,83 гривні.

Подорожчання продуктів у Житомирській області охоплює різні категорії товарів, хоча темпи зміни цін залишаються неоднаковими. Найбільшу активність демонструє фруктова група, тоді як м'ясна продукція поки дорожчає значно повільніше.

Фахівці рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже навіть на однакові товари різниця у вартості може бути суттєвою, що дозволяє оптимізувати витрати під час щоденних покупок.

Аналітики зазначають, що подальша динаміка вартості залежатиме від сезонної пропозиції, логістичних витрат та цін на енергоносії.

Джерело: Мінфін

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