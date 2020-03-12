Несмотря на то, что в Европе не осталось ни одной страны, которую не коснулась бы коронавирусная инфекция COVID-19, украинский артист, бывший участник группы DZIDZIO, Назарий Гук рискнул совершить путешествие в Словакию и Австрию

Как передает Рoliteka.net, артист поделился кадрами у себя на странице в соцсети Фейсбук. В частности, Назарий, в первую очередь, обратил внимание, как в Украине, Словакии и Австрии выпускают и встречают приезжих в свете последних событий с карантином из-за коронавируса (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Я колебался — ехать или не ехать, но все же моя работа — дарить людям радость при любых условиях — победила. Конечно, старался придерживаться всех норм гигиены и не бывать в местах, где много людей. Как таковой паники абсолютно нет, все спокойно работают, гуляют и развлекаются", - рассказал JULIK (псевдоним певца) в комментарии Styler.

По прилету в столицу Словакии Братиславу артисту померяли температуру и дали буклет с инструкцией, как вести себя во время эпидемии.

"Прилетіли до Братислави, температуру поміряли, все добре. Є люди в масках, але небагато... все тут спокійно і класно. Потім буду в Австрії...", - отметил артист.

Также Назарий рассказал, что в аэропорту Братиславы установлены антисептические спреи, чтобы люди могли дезинфицировать руки. Кроме того, из общения с местными жителями украинцу удалось узнать, что те даже и не знали, что в их стране есть риски заболеть. В" местах массового скопления людей (кафе, парках и т.д.) все свидетельствует о том, что паника у населения абсолютно отсутствует.

Подобная картина и в Вене в Австрии.

"Поселилися ми в Відні і зараз вийшли погуляти... куча магазинів, гарно... Йду пошукати, де можна поїсти смачний запашний шніцель...", - говорит в кадре Назарий.

К слову, в аэропорту Украины певца встретили пограничники в масках. Ему также померяли температуру и проинформировали о смертельном недуге.

Коротко про Відень Коротко , про моє перебування у Відні 🙌 Гастрономічний тур, екскурсія та просто гарно проведений час😅😊 Gepostet von Julik am Montag, 9. März 2020

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