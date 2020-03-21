Коронавирус нового типа можно почти полностью уничтожить концентрацией этанола до 30 процентов



Как передает Politeka.net, результаты исследований ученых опубликованы на South China Morning Post.



Ученые уверяют, что covid-19 более чувствителен к спирту чем атипичная пневмония, но в то же время они не рекомендуют использовать алкоголь.

Виски, водка или джин могут лишь в крайних случаях применятся для дезинфекции.

А вот лекарством от коронавируса алкоголь быть не может.

В свою очередь, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Чжун заявил, что такие инфекции начинаются в нижней части легких, а не в горле, поэтому пить алкоголь бесполезно.

Стоит отметить, что мошенники пытаются нажиться на украинцах, которые желают защититься от коронавируса.