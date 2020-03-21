Коронавирус нового типа можно почти полностью уничтожить концентрацией этанола до 30 процентов
Как передает Politeka.net, результаты исследований ученых опубликованы на South China Morning Post.
Ученые уверяют, что covid-19 более чувствителен к спирту чем атипичная пневмония, но в то же время они не рекомендуют использовать алкоголь.
Виски, водка или джин могут лишь в крайних случаях применятся для дезинфекции.
А вот лекарством от коронавируса алкоголь быть не может.
В свою очередь, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Чжун заявил, что такие инфекции начинаются в нижней части легких, а не в горле, поэтому пить алкоголь бесполезно.
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Стоит отметить, что мошенники пытаются нажиться на украинцах, которые желают защититься от коронавируса.
Так, в одной из аптек Днепра продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус».
Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.
А на одном из центральных каналов Украины показали ролик препарата "Декасан", в котором отметили, что это "волшебное" средство не только уничтожает все сложные вирусы, но может также побороть коронавирус.
МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.
Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».
Как сообщала Politeka, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "Помочь не могут".
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