Российский актер Анатолий Пашинин, который принял участие в войне на Донбассе, спрогнозировал, что произойдет в будущем РФ

Как сообщает Politeka.net, свою точку зрения актер изложил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он считает, что в обозримом будущем в России начнется подпольная классовая война, с помощью которой общество будет вымещать злость за свои страдания в период режима Владимира Путина.

Кроме того, он подчеркнул, что его бывшие соотечественники заслуживают такой жизни, поскольку сами не хотят ничего менять.

"Следующие годы России пройдут в страданиях. Я когда-то сказал еще до Майдана, что если люди не опомнятся, не сметут эту власть, за них это сделают силы природы, божественные силы. Но в России Майдан невозможен, слишком нищее население, слишком атомизированное. Террор, повсеместный террор. Будет отрубаться электричество в некоторых районах. Будет идти настоящая гражданская война, классовая война. Когда нищие будут воевать", - высказался Пашинин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такая рассеянная форма противодействия тоталитаризму никогда не перерастет в настоящий социальный бунт, поскольку россияне на него не способны в силу своей ментальности.

Напомним, российский актер-доброволец посочувствовал "коренным" украинцам

Как Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.

Также Politeka сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.