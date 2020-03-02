Російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на боці сил ООС, жорстко висловився про українців

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі KishkiNa.

За словами актора, "корінне населення України" фактично втратило всіх можливих прав і привілеїв.

"На жаль, мої предки, яких я безмежно люблю і поважаю, ваші предки, яких я теж люблю і поважаю, тому що історія у нас дивовижна, вони залишили нам нуль! Не просто розорену країну! Ми колонія! Повторюю, ми колонія, в якій, як у папуасів, немає прав на реалізацію! Немає таких можливостей на реалізацію, як у будь-якого біженця!" заявив він.

Крім того він зазначив, що жителям України немає діла до долі власної країни. Називати себе вони можуть як завгодно, але не українцями.

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Раніше Пашинін звинуватив СБУ у прослуховуванні. Пашинін стверджує, що українські спецслужби регулярно погрожують йому та прослуховують телефон. Таке висловлювання прозвучало у Чернігові після засідання суду.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи стежить за ним СБУ, актор уточнив: «Мій телефон прослуховується. Я спеціально говорю в трубку жахливі речі, щоб спецслужби могли використовувати ці записи проти мене, і тоді в мене будуть докази того, що мене прослуховують».

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Раніше Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.

Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.



