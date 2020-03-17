Російський актор Анатолій Пашинін, який взяв участь у війні на Донбасі, висловив обурення у бік України
Як повідомляє Politeka, Пашинін обурився тим фактом, що Україна змушена втрачати своїх кращих людей через військову агресію Росії, однак продовжує різними способами рятувати тих, хто заважає їй рухатися далі.
Свою позицію Пашинін озвучив в інтерв'ю журналістки Соні Кошкіної в її програмі "KishkiNa" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Крім того, він вказав на помилку України в боротьбі за Донбас. Він підкреслив, що причиною нинішньої неспроможності країни вирішувати багато проблем є масове винищення її видатних людей в радянський період.
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"Втрачаємо найкращих, а годуємо і рятуємо з допомогою медицини, виправдань якихось негідників, покидьків і вирожденців, розумієте? У нас йде війна, але чомусь гроші збираємо… Ми збираємо на операції, що коштують космічних грошей. Я розумію, шкода, так, але що, у нас є можливість робити такі дорогі операції? Ні, у вас немає таких вчених! Ви їх розстріляли, заморили голодом, а хочемо жити як усі!" - обурився актор-доброволець.
При цьому він згадав злочинні дії тоталітаризму, з якими Україні довелося зіткнутися впритул.
Нагадаємо, російський актор-доброволець поспівчував "корінним" українцям
Як Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.
Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.