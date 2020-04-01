Уже перевезено почти 8 тысяч людей

Укрзализныця перевезла почти 8 тысяч пассажиров, которые из-за карантина не могли самостоятельно пересечь границу

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный страничку Укрзализныци в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что большая часть из 7571 эвакуированных - украинцы. Всего было организовано 14 специальных рейсов.

Больше всего из них осуществлялись скоростными поездами Интерсити + по маршруту Киев - Перемышль для перевозки украинских граждан из Польши и Чехии. Курсировало десять рейсов, которыми в Украину возвращено 6211 украинцев.

Также компания организовала два специальных рейса по маршруту Киев - Рига и Киев - Москва туда и обратно.

Поездные бригады, обслуживающие специальные поезда, были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. После каждого рейса подвижной состав тщательно обрабатывали дезинфицирующими средствами.

Все перевозки осуществлялись по согласованию с Министерством иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины.

Кроме того, стало известно о бесплатном подвозе работников полиции:

Ранее мы сообщали, 29 марта на центральном железнодорожном вокзале Киева встречали поезд из Москвы с 700 пассажирами, решившими вернуться на родину на время карантина. Территорию вокзала оцепили полиция и люди в химзащите, всем пассажирам измеряли температуру.

Прибывшие рассказали об ужасной антисанитарии в поезде, а также пожаловались на то, что им не организовали развозку домой, при том, что во время посадки в Москве у них спрашивали регион и обещали, что их развезут.

Кроме того, все пассажиры подписали документ на согласие на самоизоляцию, но многие опасались, что обещанных мер невозможно придерживаться, так как нельзя было нормально добраться домой в отдаленные регионы Украины.

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