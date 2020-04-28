Российский актер Олег Басилашвили считает, что военные на Донбассе должны сложить оружие и остановить войну

Басилашвили высказал такое мнение во время интервью российским СМИ.

По его мнению, уже пора завязывать с боевыми действиями и переходить к конструктивному диалогу.

"Надо прекратить эту бойню. На месте повстанцев я бы вышел на высокий холм, взял бы в руки оружие, положил его на землю и закричал: «Братцы, все! Мы прекращаем стрельбу. Прекращайте и вы тоже. Давайте сядем, поговорим…». А умение нажимать на гашетку и испытывать сексуальное удовлетворение от того, что ты убил человека – это, знаете ли, не геройство, а преступление", - заявил Олег Басилашвили.

К слову, российская журналистка Ксения Собчак поделилась свом мнением относительно того, чей Крым

Так, Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине.

По ее словам, надо провести референдум.

«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

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