Украинская писательница Лариса Ницой назвала условия, при каких Донбасс можно принят обратно в Украину

Она уверена, что над таким решением стоит задуматься.

"Добровольно ныне оккупированные территории присоединятся к Украине тогда, когда мы станем процветающей страной, и они захотят вернуться назад. Однако мы еще 25 раз подумаем, принимать ли их. И, в итоге, конечно, мы их примем, потому что это – наши исконные земли, почему бы свое не забрать себе. Но! На определенных условиях. Мы поступим так, как действовала Германия после войны", - уверяет Ницой.

По ее словам, тамошнее образование должно быть полностью переформатировано под украинское, а государственным языком должен быть украинский.

Кроме того, она считает, то все люди, проживающие на ныне оккупированных территориях, не смогут автоматически стать гражданами Украины, а для получения гражданства люди должны сдавать экзамены на знание истории и языка.

"И у нас надо сделать так, чтобы люди, которые претендуют на украинское гражданство, напрягались. Это будет касаться и жителей Донецка, Луганска и Крыма. Только на таких условиях их можно принимать обратно в Украину", – считает писательница.

Ранее Ницой объяснила, что причиной исчезновения Украины может стать - равнодушное отношения ее граждан к истории и выдающимся деятелям.

"Это будут не танки, как на востоке. Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – предупредила она.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.