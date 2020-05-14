Торгово-развлекательные центры способны намного лучше обеспечить безопасность покупателей, чем другие объекты торговли, работу которых разрешили в рамках смягчения карантина. Об этом заявил владелец Malls Club Артем Шлапак.



«Современные торговые центры – это самые безопасные места в данный момент с точки зрения совершения покупок и шопинга. Потому что торговые центры, во-первых, построены с соблюдением современных норм, во-вторых, они эксплуатируются с учетом современных требований, профессиональными командами. И эксплуатация объектов и клининг объектов производятся посредством современных компаний. Соответственно, менеджмент торговых центров достаточно современные менеджеры, которые понимают проблематику, и они абсолютно четко могут обеспечить безопасное нахождение людей в торговом центре. В отличие, например, от тех же рынков», - сказал Шлапак.



По его словам, снятие ограничений по критерию размера площади торгового объекта нецелесообразно. Кроме того, он подчеркнул, что большинство магазинов в ТРЦ арендуют площади до 300 квадратных метров, и могли бы начать работу с соблюдением установленных властью требований безопасности, в частности по ограничению количества посетителей.



«Логика властей такая, что они считают, что торговый центр – это сосредоточение людей. Но если торговым центрам четко дать определенные условия, правила и требования, то сосредоточения людей, массовых скоплений можно избежать очень легко. А сами арендаторы, которые находятся в торговом центре, как правило, работают в размере от 100 до 300 квадратных метров. Поэтому они могли бы абсолютно также спокойно работать», - подчеркнул Шлапак.



По его мнению, развлекательная зона в ТРЦ, где возможно массовое скопление посетителей, на данном этапе должна быть закрыта, остальные же могут работать в соответствие с предъявляемыми требованиями.



Напомним, с 11 мая правительство сняло ряд ограничений, связанных с карантином, в частности разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров, однако в Киеве по решению местной власти ТРЦ будут открыты только во время следующего этапа ослабления карантина.