Решение столичной власти не открывать торгово-развлекательные центры, в то время как они возобновили работу по всей стране, является дискриминационным. Об этом заявила руководитель СEO Arricano Анна Чуботина.

«ТРЦ в Украине – добросовестные налогоплательщики и крупные работодатели. В торговых центрах Arricano работает больше 10000 человек. На сегодняшний день мы видим нелогичные решения киевских властей к данной отрасли, пагубно влияющие на возможность возобновить работу и восстановиться как арендаторам, так девелоперам/управляющим компаниям после отмена карантина», - сказала Чуботина.

По ее словам, разрешение на открытие непродовольственных магазинов формата street retail и при этом продолжение запрета на открытие ТРЦ лишает киевские торговые центры равных конкурентных условий для всех участников рынка. А также подчеркнула: в киевских ТРЦ Arricano соблюдаются все необходимые в условиях карантина меры дезинфекции и безопасности.

«В ТРЦ Arricano, которые находятся в Киеве, регулярно приезжают тележурналисты снимать репортажи о предпринятых мерах дезинфекции и безопасности. Почти ежедневно посещают представители контролирующих органов проверять пространство ТРЦ касательно соблюдения санитарных норм и требований по безопасности. Замечаний к нашим ТРЦ не поступало, все меры соблюдены», - сообщила Чуботина.

Она также сообщила, что в каждом региональном ТРЦ сети, которые открылись по всей стране с 11 мая, строго соблюдаются требования по работе в условиях карантина.

«В каждом ТРЦ проводится тщательная дезинфекция, вентиляция и проветривание пространства ТРЦ, первичный контроль и термоскрининг, гарантирующие чистоту и безопасность. Мы обращаемся к посетителям с просьбой надевать маски и дезинфицировать руки, обеспечиваем всеми необходимыми антисептиками и просим придерживаться требований по распределению потоков трафика», - подчеркнула Чуботина.

Напомним, с 11 мая правительство сняло ряд ограничений, связанных с карантином, в частности разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров, однако в Киеве по решению местной власти ТРЦ будут открыты только во время следующего этапа ослабления карантина.