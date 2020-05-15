Члени Національного корпусу продовжують допомогати українцям, які опинилися у скрутному становищі
Про це йдеться на офіційному порталі політичної партії.
Відомо, що активісти харківського осередку Національного корпусу допомогли місцевому дитячому будинку-інтернату.
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Зокрема, нещодавно у Комарівському дитячому будинку-інтернаті обвалилася стеля, тому члени "НК" не могли бути осторонь.
Як повідомляється на сайті політичної партії, місцеві активісти закупили будівельні матеріали для проведення подальшого ремонту у будівлі.
Варто зазначити, що до обвалу стелі у будинку-інтернаті проживали 104 дитини віком від 4 років. Після надзвичайної ситуації усіх дітлахів переселили у безпечне місце.
"Будівля інтернату 30-х років, в аварійному стані, вимкнено опалення. Завтра продовжимо закупівлю", - резюмували активісти харківського осередку Національного корпусу.
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