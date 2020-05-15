Члени Національного корпусу продовжують допомогати українцям, які опинилися у скрутному становищі

Про це йдеться на офіційному порталі політичної партії.

Відомо, що активісти харківського осередку Національного корпусу допомогли місцевому дитячому будинку-інтернату.

Зокрема, нещодавно у Комарівському дитячому будинку-інтернаті обвалилася стеля, тому члени "НК" не могли бути осторонь.

Як повідомляється на сайті політичної партії, місцеві активісти закупили будівельні матеріали для проведення подальшого ремонту у будівлі.

Варто зазначити, що до обвалу стелі у будинку-інтернаті проживали 104 дитини віком від 4 років. Після надзвичайної ситуації усіх дітлахів переселили у безпечне місце.

"Будівля інтернату 30-х років, в аварійному стані, вимкнено опалення. Завтра продовжимо закупівлю", - резюмували активісти харківського осередку Національного корпусу.

Нагадаємо, "підвези медика": Нацкорпус набирає волонтерів для допомоги МОЗ у розпал віруса, подробиці