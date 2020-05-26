"К такому жизнь не готовила"

Лидер РПЛ, бывший нардеп Олег Ляшко обескуражил домашними кадрами на своей кухне

Как передает Рoliteka.net, Ляшко вовсю осваивает новую соцсеть TikTok, без стеснения выкладывая, чем занимается дома. Так, на одном из видео, которым поделился на днях политик, он предстал в голом виде в одном лишь фартуке и тапочках (чтобы посмотреть ролик, прокролльте вниз).

Улыбающийся Ляшко стоял у плиты и что-то активно мешал в кастрюле. Рядом с ним при этом засветилась его жена Росита, которая поспешила ретироваться, чтобы не мешать мужу.

"#вдома #мясо #готувати", - подписал кадры Ляшко.

Пользователи активно комментируют увиденное: "порубал какую-то скотыняку и жарит"; "б*я голый Ляшко, к такому жизнь меня не готовила"; "по-моему, девочки, я влюбилась".

Ранее мы сообщали, 17 мая Ляшко стал отцом во второй раз, его 49-летняя жена Росита подарила ему сына.

После рождения наследника подвыпивший политик удивил украинцев, зарегистрировавшись в TikTok. Видео с обращением бывшего нардепа разлетелось по сети. На кадрах Ляшко говорит: "Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут".

В одном из постов в Инстаграм предположили, что он находился в нетрезвом состоянии.

"...🔸Главный "скотыняка" страны, видимо, перепил в честь рождения сына и решил зарегистрироваться в TikTok", - написали авторы публикации.

Пост вызвал переполох в комментариях: "Позорище!!!", "Сами вы все политики скотыняки самые плохие не люди", "ужассс", "Он просто клоун", "Админ страшно вырубай", "Красава💪", "К кому интересно он так обращается, к украинскому народу или к своей семье.....ПОЗОР!!!!СКОТИНЯКА ОН САМ!!!😂".

Напомним, жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.