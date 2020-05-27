Михаил Чичков рассказал, как отказался офисных будней IT-шника, и пошел за мечтой
Интервью с молодым яхтсменом вышло на Youtube-канале яхтенной школы Marinero. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Шесть лет парень проработал в офисе. Сфера деятельности – IT. Миша Чичков занимал должность инженера по информационной безопасности, системного администратора.
В это время его ничего не связывало с яхтингом. Первые мысли в этом направлении появились во время путешествия в Амстердам. Там парень с друзьями арендовал плавучий дом, это была переделанная баржа.
Украинцев предупредили о новых ограничениях по депозитам: "Рискуют остаться без..."
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
В сети раскрыли тайный роман "любовника" Лорак Эмина Агаларова и Полины Гагариной: "Близость пьянит"
Доллар очнулся: важное предупреждение для украинцев, «через неделю будет…»
Миша Чичков прошел теоретический курс в яхтенной школе Marinero в 2018 году. Парень вспоминает, что теоретическое обучение в целом было несложным.
Затем следовала морская практика. Тут Миша Чичков и проявил себя во всей красе. После перехода с Балеарских островов на Канары, Миша решил примкнуть к команде Marinero для перехода через Атлантику в рамках Atlantic Rally for Cruisers. Но и этого было мало. Миша решил остаться на Карибах, и, оставив лодку и экипаж, он 4 месяца путешествовал по архипелагу, живя по принципу дауншифтинга.
«В процессе практики самое сложное, это, наверное, швартовка потому что множество вариантов. Отработать их сложновато за короткий период времени», - вспоминает яхтсмен.
А вот самым ярким впечатлением практики он называет восходы и закаты.
«Они вот когда попадаешь на лодку, особенно в таком месте, как Пальма, и дальше мы двигались в сторону Тенерифе... Ну просто удивляют. Особенно после города. Ничего такого не видели здесь», - поделился впечатлениями Чичков.