Михаил Чичков рассказал, как отказался офисных будней IT-шника, и пошел за мечтой

Интервью с молодым яхтсменом вышло на Youtube-канале яхтенной школы Marinero. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Шесть лет парень проработал в офисе. Сфера деятельности – IT. Миша Чичков занимал должность инженера по информационной безопасности, системного администратора.

В это время его ничего не связывало с яхтингом. Первые мысли в этом направлении появились во время путешествия в Амстердам. Там парень с друзьями арендовал плавучий дом, это была переделанная баржа.

Миша Чичков прошел теоретический курс в яхтенной школе Marinero в 2018 году. Парень вспоминает, что теоретическое обучение в целом было несложным.

Затем следовала морская практика. Тут Миша Чичков и проявил себя во всей красе. После перехода с Балеарских островов на Канары, Миша решил примкнуть к команде Marinero для перехода через Атлантику в рамках Atlantic Rally for Cruisers. Но и этого было мало. Миша решил остаться на Карибах, и, оставив лодку и экипаж, он 4 месяца путешествовал по архипелагу, живя по принципу дауншифтинга.

«В процессе практики самое сложное, это, наверное, швартовка потому что множество вариантов. Отработать их сложновато за короткий период времени», - вспоминает яхтсмен.

А вот самым ярким впечатлением практики он называет восходы и закаты.

«Они вот когда попадаешь на лодку, особенно в таком месте, как Пальма, и дальше мы двигались в сторону Тенерифе... Ну просто удивляют. Особенно после города. Ничего такого не видели здесь», - поделился впечатлениями Чичков.