Боксер Денис Беринчик раскритиковал украинцев

Жесткое заявление он сделал в эфире Instagram изданию Sport Arena.

По его словам, в Украине не наблюдается никакого прогресса.

"Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать", - отметил он.

Кроме того, спортсмен усомнился в умственных способностях украинцев.

"Могут ли спортсмены изменить ситуацию в стране? Наверное, только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего... Это тяжело сделать", - заявил он.

Также Беринчик указал на влияние ТВ на сознание людей.

"Большая часть нашего населения (украинцев - ред.) - она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подкидывает телевизор", - заявил боксер.

Ранее, комик Владимир Моисеенко в одном из интервью заявил, что талантливым украинцам невозможно реализировать себя на родине. Причиной он считает агрессию сограждан.

"У нас в стране много агрессии, потому что молодые люди не видят перед собой перспективы. Они не понимают куда им идти и зачем учится. 80% детей отвечают на вопрос "кем ты хочешь быть?" - чиновником. Ну куда уже дальше?", - заявил комик.

Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстяков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма

"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.



