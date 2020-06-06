Боксер Денис Беринчик раскритиковал украинцев
Жесткое заявление он сделал в эфире Instagram изданию Sport Arena.
По его словам, в Украине не наблюдается никакого прогресса.
"Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать", - отметил он.
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Кроме того, спортсмен усомнился в умственных способностях украинцев.
"Могут ли спортсмены изменить ситуацию в стране? Наверное, только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего... Это тяжело сделать", - заявил он.
Также Беринчик указал на влияние ТВ на сознание людей.
"Большая часть нашего населения (украинцев - ред.) - она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подкидывает телевизор", - заявил боксер.
Ранее, комик Владимир Моисеенко в одном из интервью заявил, что талантливым украинцам невозможно реализировать себя на родине. Причиной он считает агрессию сограждан.
"У нас в стране много агрессии, потому что молодые люди не видят перед собой перспективы. Они не понимают куда им идти и зачем учится. 80% детей отвечают на вопрос "кем ты хочешь быть?" - чиновником. Ну куда уже дальше?", - заявил комик.
Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстяков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма
"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.
Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.