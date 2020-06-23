Скандал с "пластиковыми медалями" для бойцов ВСУ получил неожиданное продолжение

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию в своем личном Facebook сделал ветеран АТО и писатель Мартин Брест (Олег Болдырев).

Так, ветеран войны на Донбассе извинился перед Минобороны за свою недавнюю публикацию в соцсети о том, что участникам боевых действий выдают пластиковые медали.

Мартин Брест признался, что его в заблуждение ввел вес медали. Из-за того, что сплав довольно легкий, он перепутал его с пластиком.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край", - подчеркнул ветеран АТО в своем микроблоге.

По его просьбе, другие ветераны попытались поджечь медаль, ожидая, что она начнет плавиться, но сплав лишь нагрелся.

Мартин Брест также добавил, что поймет, если Министерство обороны после фейковых обвинений подаст на него в суд.

"Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже - наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", - резюмировал писатель в своем Facebook.

"Уважение", "Красавчик. Обнимаю и поддерживаю", "Признавать ошибки - это удел сильных. Обняла", "Мартин, ты молодец", "Медаль металлическая, а руководство МОУ от этого меньшими ... не стало", "Я тоже успел всех обложить... Но это не отменяет дикой зрады, которая ежедневно по 10 раз происходит", "Правильный шаг, Олег. Ещё такой же про 93%, где тебя так же ввели в заблуждение и из-за этой хрени влетело армейскому психиатру - и ты снова с чистой кармой", "Респект. Мужчина ответил чётко", "Все ошибаются", - поддержали его украинцы в комментариях.

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