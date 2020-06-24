В Украине успешно процветает одна из крупнейших в Европе нарко-мафий.

Именно Украина стала центром изготовления и распространения сильнодействующих психотропных и наркотических веществ на всем постсоветском пространстве с 2016 году, когда руководитель наркокартеля перебрался в Украину из России, с целью избежать наказания. Ведь на тот момент его уже преследовал Интерпол. Об этом пишет From-UA.

Разговор идет о гражданине Российской Федерации Щипцова Александра Юрьевича.

В Украине он получил незаконно, гражданство и два паспорта гражданина Украины на различные фамилии - Яшин Александр Юрьевич (как уроженец РФ) и Печерский Александр Константинович (как уроженец Молдовы). Также, различные идентификационные номера.

Сеть наркоторговца Щипцова насчитывает более тысячи курьеров и других сотрудников по всей Украине и за ее пределами. Из них 80% это несовершеннолетние подростки 15-18 лет, выполняющих работу курьеров за незначительную плату и дозу наркотиков для себя.

Данный наркобизнес действует в условиях четкой иерархии, каждый выполняет свою функцию без лишних вопросов. Любая попытка покинуть систему или даже незначительное самостоятельное действие заканчивается жестким наказанием. Поэтому, ни один из участников группировки не готов говорить свободно и сдавать схемы правоохранителям, несмотря на собственное желание. В Щипцова для таких случаев силовой блок. То есть группа лиц, которые выполняют грязную работу.

Кроме Щипцова известны и другие основные фигуранты данной организованной преступной группировки (ОПГ), большинство из них украинцы !!!

Распространение «товара» происходит в интернете, с помощью социальных сетей и современных мессенджеров. В том числе и интернет-сайты по продаже наркотических средств на территории РФ, такие как «Нарикела» (Волгоград), «Елитшоп» (Пермь), «Бакс» (Краснодар), «Кайфорай» (Киров), «Ледав» (Самара ), "Зара", "Сосед" (Новосибирск), «Титифрутти» (Омск), «Лайм» (Воронеж), "Медуза" (Екатеринбург), «Мозаика» (Набережные Чолны) и МНОГО других ресурсов в различных городах РФ и странах СНГ. Сайты периодически меняются и проходят техническое перенастройки с целью сокрытия их от правоохранительных органов. На сегодняшний день существует информация, что Щипцов Александр пытается любым способом удалить себя из базы данных Интерпола в отношении лиц, объявленных в международный розыск. Щипцов передал свои личные документы для пересечения государственной границы с Россией, другой подставной лицу для того, чтобы официально иметь статус задержанного, тем самым обеспечить себе свободное пребывание в Украине с поддельными документами и спокойно продолжать свою незаконную деятельность.

Возмущает тот факт, что Украина занимает третье место среди стран Европы по распространению и употреблению наркотических средств!

В период кардинальных изменений в государстве и попытках воспитать новое поколение украинских европейцев, нашу нацию разрушают изнутри враги, которые сидят «под носом» у новой украинской власти и уничтожают мозг нашей молодежи - будущего поколения.

Полиция и прокуратура упорно игнорирует вопиющую проблему наркоторговли в нашей стране.

Состоялась акция протеста под стенами ГПУ. Активисты требовали обратить внимание властей на проблему наркоторговли в Украине и противодействовать организованной преступной группировке.