Боевики РФ на Донбассе несут огромные потери
Так, один из сторонников «русского мира» Александр Жучковский в своем телеграмм-канале заявил, что после разговора с боевиками «Луганской народной республики» он понял, что у оккупантов все гораздо сложнее, нежели ожидалось, пишет Politeka.net.
«Поговорил с луганскими военными, настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери. Украинцы атакуют от безнаказанности».
К слову, наемники из РФ, которые гибнут из-за ответного огня от Украины, не признают свои обстрелы по украинским войскам и заявляют, что им якобы дан запрет на ведение огня по украинским военным.
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Он отметил, что сейчас психологическое состояние боевиков оценивается как крайне неудовлетворительное.
Недавно мы писали, что ВСУ удалось ликвидировать минометную позицию и жилые помещения боевиков
Известно, что боевую операцию проводили бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады.
"Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела ответочка. Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине", — говорится в описании видео.
Ранее мы сообщали, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину.
По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти.
"Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он.
По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.
Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.