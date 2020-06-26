Боевики РФ на Донбассе несут огромные потери

Так, один из сторонников «русского мира» Александр Жучковский в своем телеграмм-канале заявил, что после разговора с боевиками «Луганской народной республики» он понял, что у оккупантов все гораздо сложнее, нежели ожидалось, пишет Politeka.net.

«Поговорил с луганскими военными, настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери. Украинцы атакуют от безнаказанности».

К слову, наемники из РФ, которые гибнут из-за ответного огня от Украины, не признают свои обстрелы по украинским войскам и заявляют, что им якобы дан запрет на ведение огня по украинским военным.

Он отметил, что сейчас психологическое состояние боевиков оценивается как крайне неудовлетворительное.

Недавно мы писали, что ВСУ удалось ликвидировать минометную позицию и жилые помещения боевиков

Известно, что боевую операцию проводили бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады. "Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела ответочка. Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине", — говорится в описании видео. Ранее мы сообщали, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину. По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти. "Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он. По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.