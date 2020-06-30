В Полтаве разгорелся нешуточный скандал после того, как в соцсетях показали, чем кормят пациентов одной из городских больниц

Фотографии того, что, по идее, задумывалось как суп, опубликовала в соцсетях подруга пациэнтки первой городской клинической больницы. На снимке – сиротливо плавающий в воде, подкрашенной морковкой и гречкой, кусок картошки.

«Рецепт этого волшебного лечебного блюда кому надо, могу дать позже - подружка поспрашивает, запишет. Хотя там и так видно - суп как бы есть, и его там нет. Да, идеально сбалансировано, чтобы все процессы в организме больных работали нормально - точное соотношение белки/жиры/углеводы и всякие там омеги три с клетчатками», – говорится в сообщении.

На втором фото – суп, который выглядит чуть побогаче – там три кусочка картофеля.

Публикация вызвала огромный резонанс в социальных сетях. По словам людей, которым довелось пройти местные больницы, в других заведениях ситуация с питанием не лечше. Однако были и те, кто увидел в публикациях якобы неправду.

«Я немного работала в этой больнице санитаркой, помогала еду приносить и раздавать. Всё так и есть! Это не еда, а что-то вроде бурды. Больных кормят родственники, иначе можно с голоду умереть!», «У нас в Кременчуге питание в больницах хорошее, утром молочко, хлеб с маслом и сыром, чай, на обед суп или борщ густой, второе с мясом, компот, вечером запеканка или гарнир», «Не обманывайте. Я там лечилась в прошлом году. Нормальная еда. Там даже два меню было, диетическое, кому нужно и обычное», «Это такое питание, чтобы депутаты спали спокойно, пенсионеры не будут власть объедать», «В детской больнице на Леваде так же кормят», «Это, наверное, и есть "халявная еда", о которой депутат говорил! Пусть бы сам такой супчик попробовал, а потом выводы делал!», «Эти супы депутатам в Раду. Пусть там пообедают такими!», «А кое-кто из нардепов" пел "на всю страну, что в больницу ложатся, чтобы там есть бесплатно ... Не дай Бог, туда попадать и есть такое ... Даже бесплатно ...»– пишут в комментариях.

Издание «Полтавщина» поинтересовалось у директора департамента здравоохранения и социального развития горисполкома Виктории Лозы, почему больных кормят подобным, на что та ответила, что на фото ничего удивительного нет, ведь в сутки на питание пациента из городского бюджета предусмотрено 6-7 грн, на ребенка - 11 грн. При этом государство давно не финансирует эту статью расходов. С учетом трехразового питания, такой суп стоит около 2 грн. Поэтому цена соответствует составу супа и количества ингредиентов в нем.

«Суп действительно редкий, но я сама такой пробовала. Есть там почти ничего, калорий нет. Но он имеет запах, больные его едят с хлебом. То есть, полезного в супе мало, но и вреда от него нет также», – пояснила чиновница, добавив, что ситуация с питаним в больницах города не менялась около 10 лет.

Отметим, что после волны возмущения в соцсетях в больнице отреагировали и приготовили для пациентов уже более «богатый» суп, фото которого вскоре также появилось в Фейсбуке.

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