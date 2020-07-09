В Украине нужно ограничить количество пластиковых пакетов

Такое заявление сделал Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает "Урядовый портал".

По его словам, законопроект № 2051-1, который народные депутаты приняли в первом чтении поможет это осуществить.

"На первом этапе запрещается безвозмездное распространение пластиковых пакетов. Не существует бесплатных пакетов. Мы платим за них в стоимости среднего чека в независимости от того - берем мы их или нет. Теперь будем платить только за то, что используем", - отметил министр.

В случае принятия закона все тонкие пластиковые пакеты толщиной до 50 микрон будет запрещено распространять.

"Можно будет использовать только сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон. Эти пакеты используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой", - объяснил чиновник.

Кроме того, в случае распространения пластика украинцев ждут штрафы: на первый раз от 1700 до 3400 грн, за повторное нарушение 3400 - 8500 грн

Отметить, что закон может войти в силу уже 1 января 2021 года.

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