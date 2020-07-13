Волонтер и блогер Наталья Юсупова заявила, что Россия с небывалой силой может повторить в Украине 2014 год

Кроме того, она отметила, что все происходящее в украинской политике – не более, чем ширма и искусственное создание повода отвлечь народ от насущных и крайне важных проблем в Украине.

Об этом она написала в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

Юсупова напомнила, что война на Донбассе все еще происходит и каждый день погибают украинские военные, а эксперты со всего мира предупреждают о возможном вторжении России.

"Война не заканчивается, каждый день раненые, десятки убитых, искалеченных воинов. Борты с ранеными прибывают каждый день в прифронтовые госпиталя. Мало того, профессионалы военного дела и зарубежные эксперты уже фактически орут на весь мир о возможном вторжении и захвате оккупантами новых украинских территорий", - заметила волонтер.



Волонтер предупредила, что в связи с обострением ситуации на Добассе в Украине может повториться 2014 год, но наши политики все еще не занимаются проблемами в Украине, а сражаются друг с другом.

"Это значит, что может повториться 14 год с небывалой силой с множеством жертв как военных, так и гражданских. А наши политики и чиновники играют в дурака, судят оппонентов, гоняются за активистами, волонтёрами и воинами, обвиняя во всех проблемах только патриотов. В стране бардак, безработица и хаос. Народ кормят устаревшими кремлевскими методичками, пошлыми сказками о том, что все ок товарищи, правильной дорогой идём, но идиотов верящих в сериалы о простом парне-президенте все меньше и меньше", - резюмировала блогер.

Напомним, волонтер Юсупова объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Юсупова резко высказалась о российских оккупантах.

Также Politeka писала, что волонтер Юсупова уличила Зеленского во лжи о Донбассе



