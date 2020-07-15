Стало известно об очередном ужесточении ограничительных мер в Украине из-за эпидемии китайского вируса

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, правительство хочет, чтобы Верховная Рада узаконила штрафы от 3400 до 5100 гривен для собственников общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим.

Соответствующий проект закона был одобрен на сегодняшнем заседании правительства.

В пояснительной записке сказано о штрафах для предприятий, предпринимателей, учреждений , которые пустили в помещение человека без надетого респиратора или маски.

За такое нарушение могут наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен).

Другой утвержденный законопроект предлагает, наоборот, сократить денежное наказание для украинцев за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Ранее мы сообщали, в украинских школах с первого сентября начнут действовать новые правила. Так, в новом учебном году продолжат действовать отдельные ограничения, введенные в связи с пандемией китайского вируса. Некоторыми деталями о том, как будет проходить обучение, поделился Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что уже сейчас в ведомстве разрабатываются правила для школьников. В частности, рассматривается возможность обучения в две смены.

«Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и обучение в две смены», - заявил министр.

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