В споре между украинским бизнесменом Андреем Адамовским и эстонским предпринимателем Хилларом Тедером начался новый период. За 10 лет конфликта вокруг киевского ТЦ Sky Mall Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы - всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.

При этом, как сообщает РБК-Украина, Тедер на своей родине – в Эстонии – признан виновным в коррупции.

Постановлением Харьюского уездного суда Таллинна Тедер в июне 2019 года был признан виновным в даче взятки мэру города Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару.

Речь идет об обмене недвижимости семьи Тедера на недвижимость Таллинна. Как сказано в судебных материалах, чтобы договорится о сделке, Тедер встретился с финансовым секретарем Центристской партии Эстонии и председателем Таллиннского городского собрания Калев Калло.

На этой встрече между ними состоялся разговор о том, что Калло может выступить посредником между бизнесменом и мэром Таллинна, чтобы городские власти решили дело об обмене недвижимостью. Калло сказал, что поговорит об этом с Сависааром, но за это Тедер должен будет оказать услугу Центристской партии – помочь с финансированием рекламной кампании партии.

По придуманной схеме, Тедер дал кредит фирме, связанной с партией. Но законы Эстонии запрещают финансировать партийную рекламу по кредитам от частных фирм. Партии могут брать займы только в кредитных учреждениях.

Тедер полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и согласился выплатить штраф в размере 200 тысяч евро, чтобы избежать тюремного заключения сроком на 5 лет.

Как сообщалось ранее, бизнесмен Адамовский призвал Хиллара Тедера закончить миром 10-летний конфликт вокруг Sky Mall.