Министр финансов Сергей Марченко уволил Льва Пидлисецкого из Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» после широкой огласки информации о потенциальных длительных коррупционных правонарушениях.

Как сообщает Антикор, об этом свидетельствует приказ МФ от 21.07.2020 года N441.

Это один из немногих случаев быстрой реакции власти на коррупционные скандалы. По информации нашего источника, вопрос обсуждался на уровне премьер-министра Дениса Шмыгаля сразу после публикации аудиозаписей, на которых экс-депутат от «Самопомощи» Лев Пидлисецкий комментирует деятельность строительной компании «Південьзахіделектромережбуд» и из его слов становится очевидным, что он осуществлял и осуществляет полный контроль над ее деятельностью и заинтересован в ее финансовых результатах. В разговоре упоминаются контракты для НЭК «Укрэнерго» на суммы менее 100 млн.грн и контракты на строительство объектов для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Увольнение Пидлисецкого из наблюдательного совета Укрэнерго можно считать косвенным подтверждением достоверности опубликованных записей. В то же время, информация о возможных официальных обвинений в коррупции в адрес Пидлисецкого пока отсутствует.

Напомним, неделю назад Youtube-канал «Новости» и ряд телеграмм-каналов опубликовали аудиозапись разговора Льва Пидлисецкого по строительству линий электропередач и кризиса со строительством объектов «зеленой энергетики». В дефиците заказов для своей фирмы Пидлисецкий обвинил действующего председателя комитета ТЭК ВРУ Андрея Геруса.