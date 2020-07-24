Предоставлять украинцам социальную помощь готовятся по-новому

Министерство социальной политики Украины разработало ряд изменений для обеспечения доступа украинцев к социальной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов.

Предусмотрен также перерасчет размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая выплачивалась в январе-июне 2020 года, и на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство.

Основные изменения предусматривают:

утвердить порядок назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов соцпомощи и жилищных субсидий;

установить стимулирующие механизмы для выхода малообеспеченной семьи из состояния бедности, в составе которой есть трудоспособные неработающие лица;

предоставить возможность обращения онлайн за назначением государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

унифицировать принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

усовершенствовать механизм взаимодействия государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для обеспечения сервисного подхода и принципа максимальной доступности административных услуг социального характера для жителей территориальных общин;

упростить порядок временной государственной помощи на детей;

определить условия, при наличии которых возобновляется выплата пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Также министерство разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению. В частности, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставляться поворотная одноразовая беспроцентная помощь на получение экономической самостоятельности и для организации предпринимательской деятельности.

Также отмечается, что нарушения и злоупотребления, которые ранее допускали на уровне комиссий разных уровней, отныне будут легко отслеживаться.

Напомним, дополнительная соцпомощь в Украине, кто получит деньги от Кабмина: "Компенсацию выплатят...".

Как сообщала Politeka, деньги на повышение уже есть: что будет с зарплатами в Украине, неожиданное заявление Минфина.

Также Politeka писала о трехкратном повышении зарплат, украинцам назвали точные даты: "Не дожидаясь нового года".