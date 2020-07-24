Украинские пенсионеры могут прожить на 2700 гривен в месяц



Так считает советник министра социальной политики Николай Шамбир.

Пенсионерка пожаловалась журналистам, что при размере пенсии 2700 грн ее большая часть идет на оплату коммунальных услуг, и поинтересовалась, как прожить на эти деньги.

Отвечая на вопрос, чиновник отметил, что для этого существует субсидия.

Такое заявление повергло украинцев в шок. В сети чиновнику предложили самому прожить на такую пенсию.

"Пусть они себе оформят такую пенсию а мы будем наблюдать", "Да наплевать им на пенсионеров они наверняка тратят в день больше , чем 2700", "На кой черт мне Ваша субсидия? Да еще дать ее или не дать разглядывают под микроскопом! Не нужны Ваши мизерные подачки!!! Дайте нормальную пенсию!!!", "Так почему вы не хотите на нее жить? Вам 48 тис. мало", "Отличная для депутатов. У них у всех куча льгот и бизнес не контролируемый. Им даже много столько гривен. Коммунальные им оплачивают, а столовка по цене СССР. Зачем им больше? А то сопьются и так несут ересь всякую. А кому не нравится в Лондон", - писали в недовольные украинцы в сети.

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