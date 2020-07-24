Украинские пенсионеры могут прожить на 2700 гривен в месяц
Так считает советник министра социальной политики Николай Шамбир.
Пенсионерка пожаловалась журналистам, что при размере пенсии 2700 грн ее большая часть идет на оплату коммунальных услуг, и поинтересовалась, как прожить на эти деньги.
Отвечая на вопрос, чиновник отметил, что для этого существует субсидия.
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Такое заявление повергло украинцев в шок. В сети чиновнику предложили самому прожить на такую пенсию.
Напомним, Пенсионный фонд предупредил о новых выплатах для украинцев, средства уже выделены: срочное заявление.
Как сообщала Politeka, украинцам "светят" новые компенсации, срочное заявление Минфина: кому достанутся деньги.
Также Politeka писала, что украинцы получат новую денежную помощь от государства, в Раде назвали новые суммы: "Не меньше 150% на человека..."