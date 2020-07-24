Вот это поступок!

17-летний украинец Александр Гаркуша из Днепропетровской области спас пятерых детей от взрыва гранаты

Парень лишился нескольких пальцев и получил ряд других серьезных травм, его состояние нормализовалось.

За свой храбрый поступок он был награжден орденом "За мужество".

Об этом рассказывает в своем репортаже Общественное Днепр.

Так, парень вышел на прогулку и увидел на детской площадке пятерых несовершеннолетних, которые игрались с гранатой, пытались поджечь ее спичками.

Гаркуша крикнул детям и предупредил их об опасности такой игрушки, однако те не прислушались. Когда предмет загорелся, парень понял, что действовать надо молниеносно.

Он выхватил гранату из рук детей и попытался успеть ее отбросить - к сожалению, повсюду были люди и взрывное устройство подорвался у него в руке.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Днепре китайский вирус диагностировали у семерых человек.

Сообщается, что с начала пандемии это 641 случай болезни, зафиксированной в регионе. Успели излечиться 516 человек, умерли 13 горожан.

Сейчас на лечении 125 человек, из которых в больницах 64 пациента, амбулаторно проходит лечение 61 человек. В тяжелом состоянии – трое заболевших, дышат они самостоятельно, аппараты ИВЛ к ним не подключали.

Что касается Днепропетровской области, то там на 24 июля зафиксировано 1275 случаев заражения китайским вирусом, умерли уже 26 человек. Продолжают сражаться с вирусом 182 заболевших.

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