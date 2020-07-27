Стало известно, как именно будут реформировать Держекоінспецію

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, пишет Знай

Далее приводим текст автора без комментариев и изменений:

Каждый вновь назначенный украинский чиновник высокого ранга в рамках своих служебных полномочий обязан предоставить программу действий вверенного ему ведомства – для меня это видение развития ГЭИ в ближайшей перспективе – и каждые 90 дней отчитываться перед правительством о результатах работы.

Кабинет министров назначил меня председателем Государственной экологической инспекции 20 мая текущего года. За это время уже сделаны выездные инспекции на предприятия, в частности, на Дарницкую ТЭЦ и «Арселормиттал Кривой Рог». Активная работа и постоянный контакт с сотрудниками региональных инспекций продемонстрировали позитивные организационные качества Инспекции, дали понимание специфики работы территориальных подразделений и системы в целом.

Одновременно с этим завершается комплексный аудит состояния дел инспекции – работают госаудитслужбаи НАПК. Госаудитслужба проверяет предыдущий период – 2017 год и до первого квартала текущего года. НАПК зашло с проверкой пару недель назад. Результаты их работы и рекомендации я учту в программе действий ГЭИ.

Пока могу анонсировать наиболее приоритетные составляющие будущей организационной программы ГЭИ:

Создание общегосударственной системы мониторинга окружающей природной среды: состояние воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв.

Общегосударственная система мониторинга крайне устаревшая. Центральная геофизическая обсерватория имеет свои посты наблюдения, они установлены еще в советские времена, оперативного и постоянно действующего актуального мониторинга нет.

Уже сформирована и внедряется концепция муниципальной системы мониторинга атмосферного воздуха в Киеве. Стационарные посты в Дарницком и Днепровском районах, первые из 24 единиц, которые мы запланировали, передадут экоданные в центр уже в этом году. В общем, система экологического мониторинга охватит весь мегаполис. Экоизмерения будут вестись за набором параметров, которые предусмотрены соответствующими директивами Евросоюза: пыль, диоксид серы, диоксид азота – основные параметры.

Синхронно в Киеве также будет работать мобильная эко-лаборатория. Она сможет уехать к источнику загрязнения, например, завода «Энергия» или Дарницкой ТЭЦ и ряда других предприятий-загрязнителей.

Киев – это Украина в миниатюре, следовательно, внедряемая муниципальная модель экологического мониторинга будет постепенно переноситься на всю Украину. Понятно, что для внедрения данной системы нужны релевантные организационные инструменты.

На мой взгляд, ключевой составляющей более результативной работы ГЭИ как структуры, которая заботится о сохранении окружающей среды должно стать усиление ее организационно-правовой компетенции. К сожалению, сегодня существует мораторий на плановые проверки предприятий-загрязнителей. В настоящее время мы можем заходить на внеплановые проверки только по жалобе физлиц. Закон есть Закон и его мы обязаны выполнять.

К тому же, размер штрафа за недопуск – 750 гривен. Для того, чтобы инспектор ГЭИ мог беспрепятственно попадать на территорию предприятия, буду предлагать сделать возможным переход к штрафам от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Такую возможность мы будем иметь в случае получения статуса правоохранительного органа.

Также буду и в дальнейшем предлагать возвращать часть средств, полученных от уплаты штрафов нарушителями природоохранного законодательства, обеспечения ГЭИ. Это дало бы мотивацию: больше даем в бюджет – больше получаем в фонд заработной платы и развития.

Сегодняшняя оплата труда инспекторов ГЭИ составляет около 8,5 тысяч гривен. Как результат, существует очень высокая вероятность коррупционных рисков. Сегодня мы уже работаем с Минфином и бюджетным комитетом над пересмотром зарплат. Одновременно буду предлагать ввести механизм ротации инспекторов для избежания проверок предприятий одними и теми же лицами в течение длительного времени. И это далеко не полный перечень необходимых организационных шагов для приведения деятельности ГЭИ в соответствие с нормативами Евросоюза. Через некоторое время, после получения данных проверок я озвучу ряд дополнительных и обязательных системных мероприятий.