Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов после долгих размышлений установил окончательную дату возобновления работ детских лагерей

В начале августа свою работу должны начать детские лагеря, которые прилегают к территории в пределах допустимой зоны, пишет Politeka.net.

Обозначим, что детские оздоровительные процедуры допустимы только после тщательной проверки специальной комиссии, которая будет отвечать за отдельно взятый лагерь.

Помимо этого, правила работы детских лагере будут опубликованы и доведены до автоматизма в самое ближайшее время. Новый регламент должен существенно облегчить работу сотрудникам оздоровительных учреждений.

По заявлению Степанова, открытие детских оздоровительных центров, начиная с 1 августа, будет осуществляеться исключительно в "желтой" и "зеленой" зонах по результатам проверок специализированных комиссий.

Ранее мы писали о том, что если к 1 сентября будет зафиксирован низкий уровень заболеваемости, то учебные заведения будут работать в штатном режиме.

В случае, если эпидемситуация не претерпит изменений, то последует дистационное обучение. В то же время, смешанная форма получения знаний возможна только при наличии среднего (безопасного) уровня заболеваемости по стране.

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